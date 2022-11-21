https://ria.ru/20221121/dtp-1832986063.html

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 21.11.2022

В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами

Девять человек обратились за помощью к медикам в результате дорожной аварии на трассе в Красноярском крае, сообщает региональный главк ГУМВД. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:23

2022-11-21T08:23

2022-11-21T08:23

происшествия

красноярский край

богучанский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Девять человек обратились за помощью к медикам в результате дорожной аварии на трассе в Красноярском крае, сообщает региональный главк ГУМВД.По предварительной информации, ДТП произошло в 10.00 (6.00 мск) часов на 333 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны"."Водитель автобуса, осуществляющего рейс Красноярск-Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", который осуществлял поворот налево, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Предварительно, в настоящее время за медицинской помощью обратились 9 пассажиров автобуса. Всего в автобусе было 36 человек", - говорится в сообщении.На место ДТП выехал начальник ГИБДД Богучанского района.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

красноярский край

богучанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, богучанский район