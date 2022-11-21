https://ria.ru/20221121/dtp-1832986063.html
В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами
В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами - РИА Новости, 21.11.2022
В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами
Девять человек обратились за помощью к медикам в результате дорожной аварии на трассе в Красноярском крае, сообщает региональный главк ГУМВД. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:23
2022-11-21T08:23
2022-11-21T08:23
происшествия
красноярский край
богучанский район
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Девять человек обратились за помощью к медикам в результате дорожной аварии на трассе в Красноярском крае, сообщает региональный главк ГУМВД.По предварительной информации, ДТП произошло в 10.00 (6.00 мск) часов на 333 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны"."Водитель автобуса, осуществляющего рейс Красноярск-Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", который осуществлял поворот налево, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Предварительно, в настоящее время за медицинской помощью обратились 9 пассажиров автобуса. Всего в автобусе было 36 человек", - говорится в сообщении.На место ДТП выехал начальник ГИБДД Богучанского района.
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красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, богучанский район
Происшествия, Красноярский край, Богучанский район
В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами
Автобус перевернулся на трассе "Канск-Абан-Богучаны", девять человек пострадали