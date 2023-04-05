https://ria.ru/20230405/dtp-1863132983.html
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2023
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:42
2023-04-05T11:42
2023-04-05T14:22
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. ЧП произошло в Чертковском районе, на 813 километре М-4 "Дон". Всего в автобусе находились 32 человека. Как сообщает МЧС РФ, перевозчик решает вопрос дальнейшей отправки пассажиров в Ставрополь.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
Автобус опрокинулся на трассе М-4 в Ростовской области, пострадали более десяти человек