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В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2023
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11:42 05.04.2023 (обновлено: 14:22 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/dtp-1863132983.html
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2023
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:42
2023-04-05T14:22
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. ЧП произошло в Чертковском районе, на 813 километре М-4 "Дон". Всего в автобусе находились 32 человека. Как сообщает МЧС РФ, перевозчик решает вопрос дальнейшей отправки пассажиров в Ставрополь.
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

Автобус опрокинулся на трассе М-4 в Ростовской области, пострадали более десяти человек

© Фото : МЧС РоссииПоследствия ДТП с участием автобуса в Ростовской области
Последствия ДТП с участием автобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : МЧС России
Последствия ДТП с участием автобуса в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
ЧП произошло в Чертковском районе, на 813 километре М-4 "Дон".
«
"В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом Москва – Ставрополь в южном направлении, опрокинулся. Госпитализированы два человека", - говорится в сообщении.
Всего в автобусе находились 32 человека.
Как сообщает МЧС РФ, перевозчик решает вопрос дальнейшей отправки пассажиров в Ставрополь.
«
"По предварительным данным, пострадали более десяти человек, их продолжают доставать из автобуса", - соообщил позже источник в правоохранительных органах.
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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