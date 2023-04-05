https://ria.ru/20230405/dtp-1863132983.html

В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2023

В Ростовской области автобус опрокинулся на трассе, есть пострадавшие

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:42

2023-04-05T11:42

2023-04-05T14:22

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. ЧП произошло в Чертковском районе, на 813 километре М-4 "Дон". Всего в автобусе находились 32 человека. Как сообщает МЧС РФ, перевозчик решает вопрос дальнейшей отправки пассажиров в Ставрополь.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

ростовская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)