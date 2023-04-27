https://ria.ru/20230427/dtp-1868200683.html

В Кирове автобус с пассажирами врезался в столб

В Кирове автобус с пассажирами врезался в столб - РИА Новости, 27.04.2023

В Кирове автобус с пассажирами врезался в столб

Автобус с пассажирами врезался в столб в Кирове, число пострадавших устанавливается, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:43

2023-04-27T16:43

2023-04-27T16:43

происшествия

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киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Автобус с пассажирами врезался в столб в Кирове, число пострадавших устанавливается, сообщает региональное управление ГИБДД. "Двадцать седьмого апреля в 15.20 на улице Производственной у дома 24в водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 совершил наезд на опору линии электропередач. Погибших в аварии нет, количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, медики. Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок в деятельности автотранспортного предприятия.

https://ria.ru/20230421/dtp-1867009505.html

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происшествия, авто, киров, кировская область, гибдд мвд рф, дтп, россия