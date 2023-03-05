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МВД назвало причину смертельного ДТП с автобусом в Нижегородской области - РИА Новости, 05.03.2023
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19:41 05.03.2023 (обновлено: 19:42 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/dtp-1856007652.html
МВД назвало причину смертельного ДТП с автобусом в Нижегородской области
МВД назвало причину смертельного ДТП с автобусом в Нижегородской области - РИА Новости, 05.03.2023
МВД назвало причину смертельного ДТП с автобусом в Нижегородской области
Причиной смертельного ДТП с автобусом стал его водитель, не справившийся с управлением, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:41
2023-03-05T19:42
происшествия
авто
россия
нижегородская область
кстовский район
гибдд мвд рф
hyundai creta
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Причиной смертельного ДТП с автобусом стал его водитель, не справившийся с управлением, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. ДТП с участием рейсового автобус (маршрут № 225) и двух легковых автомобилей произошло в воскресенье днём в Кстовском районе возле деревни Ржавка. Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в результате ДТП погиб один человек, ещё 6 пострадали. "По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь из Нижнего Новгорода в город Кстово, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем "Нива", после чего произвёл столкновение с автомобилем Hyundai, - говорится в сообщении регионального МВД. Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир Hyundai доставлены в медицинское учреждение. Водитель "Нивы" скончался. "Количество пострадавших в автобусе уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - подчеркивается в сообщении.
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россия
нижегородская область
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происшествия, авто, россия, нижегородская область, кстовский район, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Авто, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
МВД назвало причину смертельного ДТП с автобусом в Нижегородской области

МВД: Водитель автобуса не справился с управлением и попал в ДТП под Нижним Новгородом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Причиной смертельного ДТП с автобусом стал его водитель, не справившийся с управлением, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
ДТП с участием рейсового автобус (маршрут № 225) и двух легковых автомобилей произошло в воскресенье днём в Кстовском районе возле деревни Ржавка. Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в результате ДТП погиб один человек, ещё 6 пострадали.
"По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь из Нижнего Новгорода в город Кстово, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем "Нива", после чего произвёл столкновение с автомобилем Hyundai, - говорится в сообщении регионального МВД.
Отмечается, что в результате ДТП водитель и пассажир Hyundai доставлены в медицинское учреждение. Водитель "Нивы" скончался.
"Количество пострадавших в автобусе уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияАвтоРоссияНижегородская областьКстовский районГИБДД МВД РФHyundai Creta
 
 
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