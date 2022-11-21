https://ria.ru/20221121/dtp-1832987347.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14

Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14 - РИА Новости, 21.11.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14

Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T08:39

2022-11-21T08:39

2022-11-21T09:49

происшествия

красноярский край

дтп

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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.Ранее региональный главк ГУМВД сообщил, что ДТП произошло в 10.00 (6.00 мск) часов на 333 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны". Водитель автобуса, ехавшего из Крсноярска в Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", поворачивавшего налево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Сообщалось и 9 пострадавших из 36 человек, которые находились в автобусе."За помощью обратились 14 человек. Состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказала представитель Минздрава.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, дтп