https://ria.ru/20221121/dtp-1832987347.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14 - РИА Новости, 21.11.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14
Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:39
2022-11-21T08:39
2022-11-21T09:49
происшествия
красноярский край
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832991208_382:229:1280:734_1920x0_80_0_0_e564ae10652530738339ffdf6d3feb7e.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.Ранее региональный главк ГУМВД сообщил, что ДТП произошло в 10.00 (6.00 мск) часов на 333 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны". Водитель автобуса, ехавшего из Крсноярска в Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", поворачивавшего налево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Сообщалось и 9 пострадавших из 36 человек, которые находились в автобусе."За помощью обратились 14 человек. Состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказала представитель Минздрава.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832991208_457:174:1280:791_1920x0_80_0_0_efa427471fb9e3393822910b5d8deecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, дтп
Происшествия, Красноярский край, ДТП
08:39 21.11.2022 (обновлено: 09:49 21.11.2022)
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14
Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе "Канск-Абан-Богучаны" выросло до 14 человек
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
Ранее региональный главк ГУМВД сообщил, что ДТП произошло в 10.00 (6.00 мск) часов на 333 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны". Водитель автобуса, ехавшего из Крсноярска в Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", поворачивавшего налево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Сообщалось и 9 пострадавших из 36 человек, которые находились в автобусе.
"За помощью обратились 14 человек. Состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказала представитель Минздрава.