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Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14 - РИА Новости, 21.11.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14 - РИА Новости, 21.11.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14
Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T08:39
2022-11-21T09:49
происшествия
красноярский край
дтп
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КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.Ранее региональный главк ГУМВД сообщил, что ДТП произошло в 10.00 (6.00 мск) часов на 333 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны". Водитель автобуса, ехавшего из Крсноярска в Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", поворачивавшего налево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Сообщалось и 9 пострадавших из 36 человек, которые находились в автобусе."За помощью обратились 14 человек. Состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказала представитель Минздрава.
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происшествия, красноярский край, дтп
Происшествия, Красноярский край, ДТП
08:39 21.11.2022 (обновлено: 09:49 21.11.2022)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом на красноярской трассе выросло до 14

Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе "Канск-Абан-Богучаны" выросло до 14 человек

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 21 ноября 2022
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 21 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 21 ноября 2022
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе в Красноярском крае увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
Ранее региональный главк ГУМВД сообщил, что ДТП произошло в 10.00 (6.00 мск) часов на 333 километре автодороги "Канск-Абан-Богучаны". Водитель автобуса, ехавшего из Крсноярска в Богучаны, при объезде автомобиля "Шевроле Нива", поворачивавшего налево, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Сообщалось и 9 пострадавших из 36 человек, которые находились в автобусе.
"За помощью обратились 14 человек. Состояние средней тяжести, тяжелых нет", - сказала представитель Минздрава.
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ПроисшествияКрасноярский крайДТП
 
 
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