https://ria.ru/20230114/dtp-1844809571.html

В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек

В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек - РИА Новости, 14.01.2023

В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек

Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с автобусом на трассе в Кузбассе, в легковушке погибли 5 человек, среди... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:00

2023-01-14T11:00

2023-01-14T12:51

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с автобусом на трассе в Кузбассе, в легковушке погибли 5 человек, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.45 (08.45 мск) на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. На месте происшествия работают экипажи госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа ОМВД."Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс", двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением "Топки - Кемерово", находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался", – говорится в сообщении.В региональном полицейском главке добавили, что, по уточненным данным, среди погибших трое 17-летних граждан – девушка и два юноши.На месте аварии в данный момент продолжают работать полицейские. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность, регулируют движение транспорта и направляют его по автодороге "Обход города Кемерово".Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на место происшествия выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко."Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20230114/dtp-1844816435.html

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область