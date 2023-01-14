https://ria.ru/20230114/dtp-1844809571.html
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек - РИА Новости, 14.01.2023
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек
Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с автобусом на трассе в Кузбассе, в легковушке погибли 5 человек, среди... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:00
2023-01-14T11:00
2023-01-14T12:51
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с автобусом на трассе в Кузбассе, в легковушке погибли 5 человек, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.45 (08.45 мск) на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. На месте происшествия работают экипажи госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа ОМВД."Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс", двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением "Топки - Кемерово", находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался", – говорится в сообщении.В региональном полицейском главке добавили, что, по уточненным данным, среди погибших трое 17-летних граждан – девушка и два юноши.На месте аварии в данный момент продолжают работать полицейские. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность, регулируют движение транспорта и направляют его по автодороге "Обход города Кемерово".Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на место происшествия выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко."Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", - сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20230114/dtp-1844816435.html
https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
11:00 14.01.2023 (обновлено: 12:51 14.01.2023)
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек
В ДТП с иномаркой и пассажирским автобусом на трассе в Кузбассе погибли пять человек
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости.
Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с автобусом на трассе в Кузбассе, в легковушке погибли 5 человек, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщили
РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.45 (08.45 мск) на 233-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского муниципального округа. На месте происшествия работают экипажи госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа ОМВД.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс", двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и совершила столкновение со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением "Топки - Кемерово", находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался", – говорится в сообщении.
В региональном полицейском главке добавили, что, по уточненным данным, среди погибших трое 17-летних граждан – девушка и два юноши.
На месте аварии в данный момент продолжают работать полицейские. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность, регулируют движение транспорта и направляют его по автодороге "Обход города Кемерово".
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на место происшествия выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко.
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", - сообщает надзорное ведомство.