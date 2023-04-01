https://ria.ru/20230401/dtp-1862315368.html
Автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области
Автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 01.04.2023
Автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области
Один человек погиб в аварии с автобусом в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель облминздрав. РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T09:07
2023-04-01T09:07
2023-04-01T12:42
происшествия
новосибирская область
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Один человек погиб в аварии с автобусом в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель облминздрав.Как позднее сообщили в облминздраве, количество пострадавших увеличилось до 11 человек, в больницу доставили еще троих пассажиров, двоих из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести."Из тех троих, кого госпитализировали ранее, врачи выписывают двоих, в том числе ребенка. Таким образом, в стационаре ЦРБ остаются трое пострадавших", — уточнили в министерстве.По данным прокуратуры, около 11:00 (07:00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров.Прокуратура проверит соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.По данным областного правительства, причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html
https://ria.ru/20230401/dagestan-1862297589.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирская область, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск
Автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области
В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб человек, еще восемь пострадали
НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Один человек погиб в аварии с автобусом в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель облминздрав.
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"Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых – доставлены в Ордынскую ЦРБ. После осмотра и обследования медики госпитализировали одного ребенка и двоих взрослых, у них состояние средней степени тяжести. Остальным госпитализация не потребовалась", — добавили в ведомстве.
Как позднее сообщили в облминздраве, количество пострадавших увеличилось до 11 человек, в больницу доставили еще троих пассажиров, двоих из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
"Из тех троих, кого госпитализировали ранее, врачи выписывают двоих, в том числе ребенка. Таким образом, в стационаре ЦРБ остаются трое пострадавших", — уточнили в министерстве.
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По данным прокуратуры, около 11:00 (07:00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск
— Кочки — Павлодар
произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров.
Прокуратура проверит соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.
По данным областного правительства, причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.
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