https://ria.ru/20230401/dtp-1862315368.html

Автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области

Автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 01.04.2023

Автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области

Один человек погиб в аварии с автобусом в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель облминздрав. РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T09:07

2023-04-01T09:07

2023-04-01T12:42

происшествия

новосибирская область

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862319540_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_daa96e67b64b9b0ef81b8b3184d88707.jpg

НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Один человек погиб в аварии с автобусом в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель облминздрав.Как позднее сообщили в облминздраве, количество пострадавших увеличилось до 11 человек, в больницу доставили еще троих пассажиров, двоих из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести."Из тех троих, кого госпитализировали ранее, врачи выписывают двоих, в том числе ребенка. Таким образом, в стационаре ЦРБ остаются трое пострадавших", — уточнили в министерстве.По данным прокуратуры, около 11:00 (07:00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров.Прокуратура проверит соблюдение организатором и перевозчиком законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.По данным областного правительства, причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html

https://ria.ru/20230401/dagestan-1862297589.html

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирская область, новосибирск