https://ria.ru/20220730/dtp-1806155013.html
В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали
В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали - РИА Новости, 30.07.2022
В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали
Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире, сообщается на портале МВД Медиа. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:34
2022-07-30T23:34
2022-07-30T23:34
происшествия
авто
радужный
россия
гибдд мвд рф
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РЯЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире, сообщается на портале МВД Медиа.Уточняется, что, по предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся в сторону города Радужный. В салоне автобуса находились около сорока пассажиров."В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте, еще два пассажира, находившиеся в салоне легкового автомобиля, а также восемь пассажиров автобуса пострадали и доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - отмечается в сообщении.На месте дорожного происшествия работают инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру. Обстоятельства аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20220730/dtp-1806069181.html
радужный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, радужный, россия, гибдд мвд рф
В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали
В ДТП с участием автобуса во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали