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В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали - РИА Новости, 30.07.2022
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В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали
В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали - РИА Новости, 30.07.2022
В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали
Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире, сообщается на портале МВД Медиа. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T23:34
2022-07-30T23:34
происшествия
авто
радужный
россия
гибдд мвд рф
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РЯЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире, сообщается на портале МВД Медиа.Уточняется, что, по предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся в сторону города Радужный. В салоне автобуса находились около сорока пассажиров."В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте, еще два пассажира, находившиеся в салоне легкового автомобиля, а также восемь пассажиров автобуса пострадали и доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - отмечается в сообщении.На месте дорожного происшествия работают инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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происшествия, авто, радужный, россия, гибдд мвд рф
23:34 30.07.2022
 
В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали

В ДТП с участием автобуса во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире, сообщается на портале МВД Медиа.
"Сегодня около 21.20 в микрорайоне "Загородный парк" города Владимира произошло столкновение иномарки и рейсового автобуса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся в сторону города Радужный. В салоне автобуса находились около сорока пассажиров.
"В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте, еще два пассажира, находившиеся в салоне легкового автомобиля, а также восемь пассажиров автобуса пострадали и доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - отмечается в сообщении.
На месте дорожного происшествия работают инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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ПроисшествияАвтоРадужныйРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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