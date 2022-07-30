https://ria.ru/20220730/dtp-1806155013.html

В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали

В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали - РИА Новости, 30.07.2022

В ДТП во Владимире три человека погибли, еще десять пострадали

Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире, сообщается на портале МВД Медиа. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T23:34

2022-07-30T23:34

2022-07-30T23:34

происшествия

авто

радужный

россия

гибдд мвд рф

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РЯЗАНЬ, 30 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире, сообщается на портале МВД Медиа.Уточняется, что, по предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся в сторону города Радужный. В салоне автобуса находились около сорока пассажиров."В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте, еще два пассажира, находившиеся в салоне легкового автомобиля, а также восемь пассажиров автобуса пострадали и доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - отмечается в сообщении.На месте дорожного происшествия работают инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру. Обстоятельства аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20220730/dtp-1806069181.html

радужный

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, радужный, россия, гибдд мвд рф