Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/delo-1806494246.html
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек - РИА Новости, 01.08.2022
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек
Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:49
2022-08-01T18:44
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается на сайте СУСК по Пензенской области.По данным ГУМЧС по региону, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.Уточняется, что в рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, вред здоровью пострадавшим, исследовано техническое состояние транспортного средства.По информации СУСК, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего автобус опрокинулся в кювет. По данным ведомства, восемь пассажиров, пострадавших в ДТП, доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20220731/delo-1806267993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
17:49 01.08.2022 (обновлено: 18:44 01.08.2022)
 
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается на сайте СУСК по Пензенской области.
По данным ГУМЧС по региону, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
"По поручению председателя СК России… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту ДТП с рейсовым автобусом на 49-м километре дороги "Пенза – Саранск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, вред здоровью пострадавшим, исследовано техническое состояние транспортного средства.
По информации СУСК, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего автобус опрокинулся в кювет. По данным ведомства, восемь пассажиров, пострадавших в ДТП, доставлены в медучреждение.
ДТП на автодороге Астрахань - Ставрополь с участием маршрутного такси Газель и легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 19:23
Глава СК запросил доклад о расследовании дела о ДТП в Ставрополье
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала