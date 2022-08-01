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СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек - РИА Новости, 01.08.2022
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек
Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:49
2022-08-01T17:49
2022-08-01T18:44
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается на сайте СУСК по Пензенской области.По данным ГУМЧС по региону, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.Уточняется, что в рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, вред здоровью пострадавшим, исследовано техническое состояние транспортного средства.По информации СУСК, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего автобус опрокинулся в кювет. По данным ведомства, восемь пассажиров, пострадавших в ДТП, доставлены в медучреждение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
17:49 01.08.2022 (обновлено: 18:44 01.08.2022)
СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек
САМАРА, 1 авг - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается
на сайте СУСК по Пензенской области.
По данным ГУМЧС по региону, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
"По поручению председателя СК России… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту ДТП с рейсовым автобусом на 49-м километре дороги "Пенза – Саранск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, вред здоровью пострадавшим, исследовано техническое состояние транспортного средства.
По информации СУСК, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего автобус опрокинулся в кювет. По данным ведомства, восемь пассажиров, пострадавших в ДТП, доставлены в медучреждение.