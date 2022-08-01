https://ria.ru/20220801/delo-1806494246.html

СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек

СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек - РИА Новости, 01.08.2022

СК завел дело после ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:49

2022-08-01T17:49

2022-08-01T18:44

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии с автобусом в Пензенской области, где, по информации минздрава региона, пострадали 17 человек, сообщается на сайте СУСК по Пензенской области.По данным ГУМЧС по региону, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.Уточняется, что в рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, вред здоровью пострадавшим, исследовано техническое состояние транспортного средства.По информации СУСК, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, после чего автобус опрокинулся в кювет. По данным ведомства, восемь пассажиров, пострадавших в ДТП, доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20220731/delo-1806267993.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)