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В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.12.2022
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В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком
В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.12.2022
В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком
Десять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на федеральной трассе М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:06
2022-12-09T14:17
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
орехово-зуевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на федеральной трассе М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Малая Дубна на 87-м километре в сторону Москвы произошло попутное столкновение рейсового автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства. По его словам, в автобусе находились 10 человек, все они направлены в 1-ю городскую больницу Орехово-Зуево. Обстоятельства ДТП выясняются.В подмосковном главке МВД РИА Новости уточнили, что "произошло попутное столкновение рейсового автобуса "Лиаз" и грузовой автомашины "Камаз". "По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса и два пассажира получили телесные повреждения", – добавил собеседник.
https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html
московская область (подмосковье)
орехово-зуевский район
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), орехово-зуевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:06 09.12.2022 (обновлено: 14:17 09.12.2022)
 
В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком

В Подмосковье десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

© Фото : ГУМЧС России по Московской областиДТП с участием автобуса в городском округе Орехово-Зуево, деревня Малая Дубна, 87 км трассы М-7
ДТП с участием автобуса в городском округе Орехово-Зуево, деревня Малая Дубна, 87 км трассы М-7 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
ДТП с участием автобуса в городском округе Орехово-Зуево, деревня Малая Дубна, 87 км трассы М-7
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на федеральной трассе М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В деревне Малая Дубна на 87-м километре в сторону Москвы произошло попутное столкновение рейсового автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства. По его словам, в автобусе находились 10 человек, все они направлены в 1-ю городскую больницу Орехово-Зуево. Обстоятельства ДТП выясняются.
В подмосковном главке МВД РИА Новости уточнили, что "произошло попутное столкновение рейсового автобуса "Лиаз" и грузовой автомашины "Камаз". "По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса и два пассажира получили телесные повреждения", – добавил собеседник.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Орехово-Зуевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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