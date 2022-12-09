https://ria.ru/20221209/dtp-1837471258.html

В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком

В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 09.12.2022

В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком

Десять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на федеральной трассе М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:06

2022-12-09T14:06

2022-12-09T14:17

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

орехово-зуевский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на федеральной трассе М-7 "Волга" в Орехово-Зуевском районе Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Малая Дубна на 87-м километре в сторону Москвы произошло попутное столкновение рейсового автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства. По его словам, в автобусе находились 10 человек, все они направлены в 1-ю городскую больницу Орехово-Зуево. Обстоятельства ДТП выясняются.В подмосковном главке МВД РИА Новости уточнили, что "произошло попутное столкновение рейсового автобуса "Лиаз" и грузовой автомашины "Камаз". "По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса и два пассажира получили телесные повреждения", – добавил собеседник.

https://ria.ru/20221203/avtobusy-1836150248.html

московская область (подмосковье)

орехово-зуевский район

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, авто, московская область (подмосковье), орехово-зуевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)