https://ria.ru/20221105/dtp-1829302120.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек - РИА Новости, 05.11.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек

Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 19, 13 госпитализированы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T01:49

2022-11-05T01:49

2022-11-05T10:40

происшествия

авто

алексей дюмин

тульская область

тула

богородицкий район

дтп

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 19, 13 госпитализированы, сообщает правительство региона.Раннее сообщалось о 15 пострадавших.Отмечается, что по поручению губернатора Алексея Дюмина для ликвидации последствий ДТП задействованы все оперативные службы. На место выехал заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев.Управление МВД по Тульской области сообщило в пятницу, что в 21:30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство опрокинулось после столкновения с разделительным ограждением.

https://ria.ru/20221104/dtp-1829178438.html

тульская область

тула

богородицкий район

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происшествия, авто, алексей дюмин, тульская область, тула, богородицкий район, дтп