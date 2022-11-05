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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек - РИА Новости, 05.11.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек - РИА Новости, 05.11.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек
Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 19, 13 госпитализированы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T01:49
2022-11-05T10:40
происшествия
авто
алексей дюмин
тульская область
тула
богородицкий район
дтп
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 19, 13 госпитализированы, сообщает правительство региона.Раннее сообщалось о 15 пострадавших.Отмечается, что по поручению губернатора Алексея Дюмина для ликвидации последствий ДТП задействованы все оперативные службы. На место выехал заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев.Управление МВД по Тульской области сообщило в пятницу, что в 21:30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство опрокинулось после столкновения с разделительным ограждением.
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происшествия, авто, алексей дюмин, тульская область, тула, богородицкий район, дтп
Происшествия, Авто, Алексей Дюмин, Тульская область, Тула, Богородицкий район, ДТП
01:49 05.11.2022 (обновлено: 10:40 05.11.2022)
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой выросло до 19 человек

Власти Тульской области: число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 19 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области На месте ДТП с участием автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
На месте ДТП с участием автобуса в Тульской области
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса под Тулой выросло до 19, 13 госпитализированы, сообщает правительство региона.
Раннее сообщалось о 15 пострадавших.

"По предварительной информации, в аварии пострадали 19 человек, 13 госпитализированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению губернатора Алексея Дюмина для ликвидации последствий ДТП задействованы все оперативные службы. На место выехал заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев.
Управление МВД по Тульской области сообщило в пятницу, что в 21:30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство опрокинулось после столкновения с разделительным ограждением.
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ПроисшествияАвтоАлексей ДюминТульская областьТулаБогородицкий районДТП
 
 
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