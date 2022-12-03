https://ria.ru/20221203/dtp-1836104927.html

Следователи назвали причину ДТП с автобусом в Саратове

Следователи назвали причину ДТП с автобусом в Саратове - РИА Новости, 03.12.2022

Следователи назвали причину ДТП с автобусом в Саратове

Автобус, столкнувшийся со световой опорой в Саратове, находился в исправном состоянии, однако водитель допустил небезопасные маневры и не соблюдал скоростной... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:19

2022-12-03T16:19

2022-12-03T16:19

происшествия

авто

саратов

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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автобус, столкнувшийся со световой опорой в Саратове, находился в исправном состоянии, однако водитель допустил небезопасные маневры и не соблюдал скоростной режим, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Наталья Трошина.Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По данным областного минздрава, пострадали 11 человек, один из них в тяжелом состоянии. Как сообщила пресс-служба губернатора, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в числе пострадавших 58-летний водитель и 85-летняя пассажирка, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации."Проведен осмотр, автобус (на момент ДТП) находился в технически исправном состоянии, медицинское освидетельствование водитель перед поездкой прошел. Водителем нарушены пункты 8.1, 9.9, 9.10 и 10.1 Правил дорожного движения", - сказала собеседница агентства.Нарушения связаны с несоблюдением требования включать поворотник при перестроении, запретом движения транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, несоблюдением дистанции и скоростного режима.

https://ria.ru/20221203/mkad-1836082729.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, саратов