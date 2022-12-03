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В Саратове автобус с отказавшими тормозами попал в ДТП - РИА Новости, 03.12.2022
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В Саратове автобус с отказавшими тормозами попал в ДТП
В Саратове автобус с отказавшими тормозами попал в ДТП - РИА Новости, 03.12.2022
В Саратове автобус с отказавшими тормозами попал в ДТП
Десять человек пострадали в Саратове в ДТП с автобусом, у которого, предварительно, отказали тормоза, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T13:45
2022-12-03T13:45
происшествия
роман бусаргин
саратов
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали в Саратове в ДТП с автобусом, у которого, предварительно, отказали тормоза, сообщила пресс-служба губернатора региона."Сегодня в Саратове в дорожно-транспортном происшествии с автобусом №11 пострадали 10 человек. По предварительным данным, причина аварии - отказ тормозов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину взять на особый контроль оказание первой медпомощи пострадавшим. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, также там находится начальник областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.Как написал Юрин в Telegram-канале, в службу "112" в 12.20 (11.20 мск) поступило сообщение о том, что в Кировском районе на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения.В пресс-службе городского отдела ГИБДД журналистам сообщили, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали сам водитель 1965 года рождения и его девять пассажиров, среди которых 85-летняя женщина. Уточняется, что водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. На месте работают сотрудники ГИБДД Саратова."Десяти человекам была оказана первая помощь, восемь госпитализированы по состоянию на данный момент... Бригадой реанимационно-спасательной службы облспаса была доставлена в лечебное учреждение женщина, предварительно, в тяжелом состоянии", - позднее сообщил Юрин на видео в Telegram-канале.
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происшествия, роман бусаргин, саратов
Происшествия, Роман Бусаргин, Саратов
13:45 03.12.2022
 
В Саратове автобус с отказавшими тормозами попал в ДТП

В Саратове автобус с отказавшими тормозами попал в ДТП, пострадали десять человек

© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской областиНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© Фото : Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове
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САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали в Саратове в ДТП с автобусом, у которого, предварительно, отказали тормоза, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Сегодня в Саратове в дорожно-транспортном происшествии с автобусом №11 пострадали 10 человек. По предварительным данным, причина аварии - отказ тормозов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения региона Олегу Костину взять на особый контроль оказание первой медпомощи пострадавшим. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, также там находится начальник областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.
Как написал Юрин в Telegram-канале, в службу "112" в 12.20 (11.20 мск) поступило сообщение о том, что в Кировском районе на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения.
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В пресс-службе городского отдела ГИБДД журналистам сообщили, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали сам водитель 1965 года рождения и его девять пассажиров, среди которых 85-летняя женщина. Уточняется, что водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. На месте работают сотрудники ГИБДД Саратова.
"Десяти человекам была оказана первая помощь, восемь госпитализированы по состоянию на данный момент... Бригадой реанимационно-спасательной службы облспаса была доставлена в лечебное учреждение женщина, предварительно, в тяжелом состоянии", - позднее сообщил Юрин на видео в Telegram-канале.
 
ПроисшествияРоман БусаргинСаратов
 
 
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