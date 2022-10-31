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В Челябинской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 31.10.2022
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В Челябинской области автобус съехал в кювет
В Челябинской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 31.10.2022
В Челябинской области автобус съехал в кювет
Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области, 13 человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:03
2022-10-31T08:10
происшествия
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области, 13 человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.По данным ведомства, около 6 утра по местному времени (4.00 мск) на территории Кунашакского района пассажирский автобус съехал в правый кювет. По предварительным данным, ДТП произошло из-за снегопада."В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам - они были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего в автобусе находилось 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом", - говорится в сообщении.Уточняется, что управлявший автобусом 38-летний житель Екатеринбурга имеет 12-летний водительский стаж, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.Сейчас на месте работают ГИБДД, руководство областной Госавтоинспекции и представители экстренных служб.
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происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
08:03 31.10.2022 (обновлено: 08:10 31.10.2022)
 
В Челябинской области автобус съехал в кювет

В Челябинской области автобус съехал в кювет, 13 человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области, 13 человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, около 6 утра по местному времени (4.00 мск) на территории Кунашакского района пассажирский автобус съехал в правый кювет. По предварительным данным, ДТП произошло из-за снегопада.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам - они были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего в автобусе находилось 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что управлявший автобусом 38-летний житель Екатеринбурга имеет 12-летний водительский стаж, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
Сейчас на месте работают ГИБДД, руководство областной Госавтоинспекции и представители экстренных служб.
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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