https://ria.ru/20221031/avtobus-1827995233.html

В Челябинской области автобус съехал в кювет

В Челябинской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 31.10.2022

В Челябинской области автобус съехал в кювет

Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области, 13 человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:03

2022-10-31T08:03

2022-10-31T08:10

происшествия

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Пассажирский автобус съехал в кювет в Челябинской области, 13 человек получили травмы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.По данным ведомства, около 6 утра по местному времени (4.00 мск) на территории Кунашакского района пассажирский автобус съехал в правый кювет. По предварительным данным, ДТП произошло из-за снегопада."В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам - они были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего в автобусе находилось 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом", - говорится в сообщении.Уточняется, что управлявший автобусом 38-летний житель Екатеринбурга имеет 12-летний водительский стаж, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.Сейчас на месте работают ГИБДД, руководство областной Госавтоинспекции и представители экстренных служб.

https://ria.ru/20221031/dtp-1827993708.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область