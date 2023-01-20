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В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом - РИА Новости, 20.01.2023
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом
Водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:39
2023-01-20T14:39
2023-01-20T16:29
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщает региональное ГУ МВД. "В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и доставлены в больницу", - указали в ведомстве. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский
Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский
14:39 20.01.2023 (обновлено: 16:29 20.01.2023)
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом
В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали водитель и 12 пассажиров