Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/dtp-1846270180.html
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом - РИА Новости, 20.01.2023
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом
Водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:39
2023-01-20T16:29
происшествия
ростовская область
каменск-шахтинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846310840_0:309:1157:960_1920x0_80_0_0_bf36554727334be47cab05c3c89e0cdf.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщает региональное ГУ МВД. "В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и доставлены в больницу", - указали в ведомстве. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20221221/avtobus-1840361444.html
ростовская область
каменск-шахтинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846310840_0:150:1080:960_1920x0_80_0_0_3d8a1542ea9fe406f697bb2269e99df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский
Происшествия, Ростовская область, Каменск-Шахтинский
14:39 20.01.2023 (обновлено: 16:29 20.01.2023)
 
В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом

В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали водитель и 12 пассажиров

© Фото : МВД Медиа/TelegramМесто ДТП с участием автобуса в Каменске-Шахтинском. 20 января 2023
Место ДТП с участием автобуса в Каменске-Шахтинском. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : МВД Медиа/Telegram
Место ДТП с участием автобуса в Каменске-Шахтинском. 20 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщает региональное ГУ МВД.
"Сегодня около 8.30 в районе дома 12 по переулку Станционный города Каменск-Шахтинский Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту "Комбинат-Машзавод". Водитель 1964 года рождения, управляя общественным транспортом, пересек встречную полосу, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом", - говорится в сообщении.
"В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и доставлены в больницу", - указали в ведомстве.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 19:24
СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой
 
ПроисшествияРостовская областьКаменск-Шахтинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала