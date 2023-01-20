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В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом

В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом - РИА Новости, 20.01.2023

В Ростовской области автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом

Водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщает региональное ГУ МВД. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:39

2023-01-20T14:39

2023-01-20T16:29

происшествия

ростовская область

каменск-шахтинский

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП с автобусом в Ростовской области, сообщает региональное ГУ МВД. "В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних, получили травмы и доставлены в больницу", - указали в ведомстве. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20221221/avtobus-1840361444.html

ростовская область

каменск-шахтинский

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происшествия, ростовская область, каменск-шахтинский