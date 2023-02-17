https://ria.ru/20230217/dtp-1852658903.html

В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек

В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек - РИА Новости, 17.02.2023

В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек

Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после ДТП с участием рейсового автобуса Краснодар — Махачкала в Ингушетии, в результате... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:23

2023-02-17T13:23

2023-02-17T13:23

происшествия

россия

сунженский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

краснодар

махачкала

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НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после ДТП с участием рейсового автобуса Краснодар — Махачкала в Ингушетии, в результате которого погиб человек, сообщает СУСК РФ по региону. В четверг утром на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии рейсовый автобус Краснодар — Махачкала съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб, еще 14 человек пострадали, детей среди них нет. Проверку после аварии начали прокуратура, МВД и СК. "Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Как отмечает ведомство, в ходе расследования будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

россия

сунженский район

республика ингушетия

краснодар

махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сунженский район, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, краснодар, махачкала