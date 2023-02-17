https://ria.ru/20230217/dtp-1852658903.html
В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек
В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек - РИА Новости, 17.02.2023
В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек
Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после ДТП с участием рейсового автобуса Краснодар — Махачкала в Ингушетии, в результате... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:23
2023-02-17T13:23
2023-02-17T13:23
происшествия
россия
сунженский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
краснодар
махачкала
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НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после ДТП с участием рейсового автобуса Краснодар — Махачкала в Ингушетии, в результате которого погиб человек, сообщает СУСК РФ по региону. В четверг утром на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии рейсовый автобус Краснодар — Махачкала съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб, еще 14 человек пострадали, детей среди них нет. Проверку после аварии начали прокуратура, МВД и СК. "Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Как отмечает ведомство, в ходе расследования будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
россия
сунженский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сунженский район, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, краснодар, махачкала
Происшествия, Россия, Сунженский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия, Краснодар, Махачкала
В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек
СК завел дело после ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала в Ингушетии, где погиб человек