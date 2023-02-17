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В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек - РИА Новости, 17.02.2023
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В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек
В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек - РИА Новости, 17.02.2023
В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек
Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после ДТП с участием рейсового автобуса Краснодар — Махачкала в Ингушетии, в результате... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:23
2023-02-17T13:23
происшествия
россия
сунженский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
краснодар
махачкала
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НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после ДТП с участием рейсового автобуса Краснодар — Махачкала в Ингушетии, в результате которого погиб человек, сообщает СУСК РФ по региону. В четверг утром на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии рейсовый автобус Краснодар — Махачкала съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб, еще 14 человек пострадали, детей среди них нет. Проверку после аварии начали прокуратура, МВД и СК. "Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Как отмечает ведомство, в ходе расследования будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
россия
сунженский район
республика ингушетия
краснодар
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происшествия, россия, сунженский район, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, краснодар, махачкала
Происшествия, Россия, Сунженский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия, Краснодар, Махачкала
13:23 17.02.2023
 
В Ингушетии завели уголовное дело после ДТП с автобусом, где погиб человек

СК завел дело после ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала в Ингушетии, где погиб человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после ДТП с участием рейсового автобуса Краснодар — Махачкала в Ингушетии, в результате которого погиб человек, сообщает СУСК РФ по региону.
В четверг утром на федеральной автодороге "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии рейсовый автобус Краснодар — Махачкала съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб, еще 14 человек пострадали, детей среди них нет. Проверку после аварии начали прокуратура, МВД и СК.
"Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Как отмечает ведомство, в ходе расследования будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП.
На месте ДТП с автобусом в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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ПроисшествияРоссияСунженский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияКраснодарМахачкала
 
 
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