https://ria.ru/20220716/dtp-1802939355.html

В ДТП с автобусом в Архангельской области пострадали 16 человек

В ДТП с автобусом в Архангельской области пострадали 16 человек - РИА Новости, 16.07.2022

В ДТП с автобусом в Архангельской области пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в результате аварии пассажирского автобуса и грузовика в Северодвинске Архангельской области, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:16

2022-07-16T15:16

2022-07-16T15:16

происшествия

авто

россия

советский

железнодорожный

камаз (завод)

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МУРМАНСК, 16 июл - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали в результате аварии пассажирского автобуса и грузовика в Северодвинске Архангельской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД России.Как сообщили в ведомстве, в субботу около 11.45 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на перекрестке улиц Советская и Железнодорожная в указанном городе. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб."По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса – мужчина 1976 года рождения - не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате аварии травмы получили 16 пассажиров автобуса", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что нескольким пострадавшим оказана разовая медицинская помощь на месте, десять человек доставлены для обследования в медицинские учреждения города.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Северодвинску, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220622/dorogi-1797248553.html

россия

советский

железнодорожный

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, россия, советский , железнодорожный, камаз (завод)