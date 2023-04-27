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Более 20 человек обратились к врачам после ДТП с автобусом в Кирове - РИА Новости, 27.04.2023
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17:16 27.04.2023 (обновлено: 17:18 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/postradavshie-1868216062.html
Более 20 человек обратились к врачам после ДТП с автобусом в Кирове
Более 20 человек обратились к врачам после ДТП с автобусом в Кирове - РИА Новости, 27.04.2023
Более 20 человек обратились к врачам после ДТП с автобусом в Кирове
Двадцать два человека, в том числе двое детей, обратились за помощью к врачам после того, как автобус с пассажирами врезался в столб в Кирове, сообщили РИА... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:16
2023-04-27T17:18
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Двадцать два человека, в том числе двое детей, обратились за помощью к врачам после того, как автобус с пассажирами врезался в столб в Кирове, сообщили РИА Новости в минздраве Кировской области. По данным ГИБДД региона, 27 апреля в 15.20 на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 совершил наезд на опору линии электропередач. Погибших в аварии нет. "В настоящий момент за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. Состояние одной женщины тяжелое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", - рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области. На месте ДТП работали 9 бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационные бригады.
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происшествия, кировская область, киров, гибдд мвд рф, дтп, россия
Происшествия, Кировская область, Киров, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия
Более 20 человек обратились к врачам после ДТП с автобусом в Кирове

Двадцать два человека, в том числе двое детей, обратились к врачам после ДТП в Кирове

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Двадцать два человека, в том числе двое детей, обратились за помощью к врачам после того, как автобус с пассажирами врезался в столб в Кирове, сообщили РИА Новости в минздраве Кировской области.
По данным ГИБДД региона, 27 апреля в 15.20 на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 совершил наезд на опору линии электропередач.
Погибших в аварии нет.
"В настоящий момент за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. Состояние одной женщины тяжелое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", - рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.
На месте ДТП работали 9 бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационные бригады.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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