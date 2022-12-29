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В Марий Эл два человека погибли при столкновении автобуса с УАЗом - РИА Новости, 29.12.2022
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В Марий Эл два человека погибли при столкновении автобуса с УАЗом
В Марий Эл два человека погибли при столкновении автобуса с УАЗом - РИА Новости, 29.12.2022
В Марий Эл два человека погибли при столкновении автобуса с УАЗом
Двое погибли, несколько человек получили травмы при столкновении автобуса с УАЗом в Марий Эл, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T22:26
2022-12-29T22:26
происшествия
козьмодемьянск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Двое погибли, несколько человек получили травмы при столкновении автобуса с УАЗом в Марий Эл, сообщает ГИБДД республики. ДТП произошло в четверг около 17 часов на 3 километре автодороги "Козьмодемьянск – Большой Сундырь" на выезде из города Козьмодемьянск. "Произошло столкновение автомашины УАЗ с пассажирским автобусом. По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение. В результате ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа. Водитель автобуса госпитализирован с травмами. Есть пострадавшие среди пассажиров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221229/dtp-1842232118.html
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происшествия, козьмодемьянск, ульяновский автомобильный завод (уаз), гибдд мвд рф
Происшествия, Козьмодемьянск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), ГИБДД МВД РФ
22:26 29.12.2022
 
В Марий Эл два человека погибли при столкновении автобуса с УАЗом

ГИБДД: в Марий Эл два человека погибли при столкновении автобуса с УАЗом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Двое погибли, несколько человек получили травмы при столкновении автобуса с УАЗом в Марий Эл, сообщает ГИБДД республики.
ДТП произошло в четверг около 17 часов на 3 километре автодороги "Козьмодемьянск – Большой Сундырь" на выезде из города Козьмодемьянск.
"Произошло столкновение автомашины УАЗ с пассажирским автобусом. По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение. В результате ДТП погибли водитель и пассажир УАЗа. Водитель автобуса госпитализирован с травмами. Есть пострадавшие среди пассажиров", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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ПроисшествияКозьмодемьянскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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