https://ria.ru/20230309/dtp-1856735576.html

Стала известна причина ДТП с автобусом в Брянской области

Стала известна причина ДТП с автобусом в Брянской области - РИА Новости, 09.03.2023

Стала известна причина ДТП с автобусом в Брянской области

Причиной крупного ДТП в Брянской области стал выезд автобуса на встречку, где он сначала по касательной зацепил один грузовик, а потом врезался лоб в лоб с... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:06

2023-03-09T13:06

2023-03-09T13:55

происшествия

брянская область

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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Причиной крупного ДТП в Брянской области стал выезд автобуса на встречку, где он сначала по касательной зацепил один грузовик, а потом врезался лоб в лоб с другой фурой, следует из сообщения УМВД по региону."По предварительной версии, водитель рейсового пассажирского автобуса Huyndai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего – лобовое столкновение со вторым грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.По данным регионального главка МЧС, ДТП с участием автобуса с пассажирами и грузовой фуры произошло в четверг на автомобильной трассе Орел - Брянск - Смоленск в Жуковском районе Брянской области. По данным регионального УГИБДД, шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, погибли три человека – водители двух транспортных средств и одна женщина, пассажир автобуса.В настоящее время полицией устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230307/dtp-1856310972.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область