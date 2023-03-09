https://ria.ru/20230309/dtp-1856735576.html
Стала известна причина ДТП с автобусом в Брянской области
Стала известна причина ДТП с автобусом в Брянской области - РИА Новости, 09.03.2023
Стала известна причина ДТП с автобусом в Брянской области
Причиной крупного ДТП в Брянской области стал выезд автобуса на встречку, где он сначала по касательной зацепил один грузовик, а потом врезался лоб в лоб с... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:06
2023-03-09T13:06
2023-03-09T13:55
происшествия
брянская область
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БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Причиной крупного ДТП в Брянской области стал выезд автобуса на встречку, где он сначала по касательной зацепил один грузовик, а потом врезался лоб в лоб с другой фурой, следует из сообщения УМВД по региону."По предварительной версии, водитель рейсового пассажирского автобуса Huyndai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего – лобовое столкновение со вторым грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.По данным регионального главка МЧС, ДТП с участием автобуса с пассажирами и грузовой фуры произошло в четверг на автомобильной трассе Орел - Брянск - Смоленск в Жуковском районе Брянской области. По данным регионального УГИБДД, шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, погибли три человека – водители двух транспортных средств и одна женщина, пассажир автобуса.В настоящее время полицией устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230307/dtp-1856310972.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
Стала известна причина ДТП с автобусом в Брянской области
УМВД: причиной ДТП в Брянской области стал выезд автобуса на встречку