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СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022
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СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области
Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:20
2022-11-05T12:20
происшествия
тульская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
богородицкий район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали 19 человек, сообщили журналистам в СУСК России по региону.Ранее следственные органы начали проверку по факту ДТП, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.В пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. Он перевозил 40 пассажиров. Власти сообщали, что пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. По данным регионального минздрава, на утро субботы госпитализированы семь человек, из них шестеро находятся в тяжёлом состоянии.
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тульская область
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происшествия, тульская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), богородицкий район
Происшествия, Тульская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Богородицкий район
12:20 05.11.2022
 
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области

СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом в Тульской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали 19 человек, сообщили журналистам в СУСК России по региону.
Ранее следственные органы начали проверку по факту ДТП, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
"По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - отметили в СУСК. Максимальная санкция по статье - 10 лет лишения свободы.
В пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. Он перевозил 40 пассажиров. Власти сообщали, что пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. По данным регионального минздрава, на утро субботы госпитализированы семь человек, из них шестеро находятся в тяжёлом состоянии.
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ПроисшествияТульская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Богородицкий район
 
 
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