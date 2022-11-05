https://ria.ru/20221105/dtp-1829337366.html
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области
Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:20
2022-11-05T12:20
2022-11-05T12:20
происшествия
тульская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
богородицкий район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали 19 человек, сообщили журналистам в СУСК России по региону.Ранее следственные органы начали проверку по факту ДТП, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.В пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. Он перевозил 40 пассажиров. Власти сообщали, что пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. По данным регионального минздрава, на утро субботы госпитализированы семь человек, из них шестеро находятся в тяжёлом состоянии.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), богородицкий район
Происшествия, Тульская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Богородицкий район
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области
СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом в Тульской области