https://ria.ru/20221105/dtp-1829337366.html

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Тульской области

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:20

2022-11-05T12:20

2022-11-05T12:20

происшествия

тульская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

богородицкий район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом в Тульской области, где пострадали 19 человек, сообщили журналистам в СУСК России по региону.Ранее следственные органы начали проверку по факту ДТП, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.В пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. Он перевозил 40 пассажиров. Власти сообщали, что пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. По данным регионального минздрава, на утро субботы госпитализированы семь человек, из них шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

тульская область

богородицкий район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), богородицкий район