https://ria.ru/20221010/dtp-1822827922.html

В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб

В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 10.10.2022

В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб

Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:27

2022-10-10T15:27

2022-10-10T16:05

происшествия

ленинградская область

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщает областное правительство."По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в аварии с пассажирским автобусом на трассе "Нарва" пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет. Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.На месте ДТП работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остается у больницы для возможной медицинской эвакуации.По данным ФКУ Упрдор Северо-Запад, ДТП произошло на 106-м километре федеральной дороги "Нарва". По предварительным данным, произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

ленинградская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, дтп