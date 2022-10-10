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В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 10.10.2022
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В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 10.10.2022
В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:27
2022-10-10T16:05
происшествия
ленинградская область
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщает областное правительство."По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в аварии с пассажирским автобусом на трассе "Нарва" пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет. Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.На месте ДТП работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остается у больницы для возможной медицинской эвакуации.По данным ФКУ Упрдор Северо-Запад, ДТП произошло на 106-м километре федеральной дороги "Нарва". По предварительным данным, произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.
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происшествия, ленинградская область, дтп
Происшествия, Ленинградская область, ДТП
15:27 10.10.2022 (обновлено: 16:05 10.10.2022)
 
В Ленинградской области автобус попал в ДТП, один человек погиб

Один человек погиб, 14 ранены в ДТП с автобусом на трассе "Нарва" в Ленинградской области

© Фото : ФКУ "Упрдор Северо-Запад"Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе "Нарва"
Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе Нарва - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : ФКУ "Упрдор Северо-Запад"
Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе "Нарва"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Один человек погиб, 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области, сообщает областное правительство.
"По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в аварии с пассажирским автобусом на трассе "Нарва" пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет. Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остается у больницы для возможной медицинской эвакуации.
По данным ФКУ Упрдор Северо-Запад, ДТП произошло на 106-м километре федеральной дороги "Нарва". По предварительным данным, произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.
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