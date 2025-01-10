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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024-2025 годах

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 10.01.2025

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024-2025 годах

в Гатчине в Ленинградской области загорелся завод по производству ацетона. Площадь пожара составила 1,9 тысячи квадратных метров, произошел разлив ацетона... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:30:00+03:00

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202510 января в Гатчине в Ленинградской области загорелся завод по производству ацетона. Площадь пожара составила 1,9 тысячи квадратных метров, произошел разлив ацетона. Рабочие предприятия покинули зону пожара. К тушению привлечено более 50 человек и 12 единиц техники. Кроме того, к месту пожара выехал пожарный поезд. На данный момент пожар на производстве локализован на площади 1,2 тысячи "квадратов", работы по тушению огня продолжаются. 20247 декабря в селе Тэгда Хоринского района Бурятии загорелось здание завода топливных пеллет на площади более 1,5 тысячи "квадратов". Пожар был ликвидирован в течение 2,5 часов. В тушении пожара участвовали более 40 человек из числа пожарных, сотрудников завода и местного населения и четыре единицы техники. В результате пожара выгорело здание завода на площади 1512 квадратных метров. Пострадавших нет. По данным пресс-службы республиканского ГО и ЧС, причиной пожара послужило самовозгорание веществ и материалов.1 декабря в Екатеринбурге загорелся цех по производству полистирола на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Позже в горящем здании цеха произошло обрушение кровли на 400 квадратных метрах. При пожаре пострадал один человек, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Позже возгорание было локализовано, а затем ликвидировано. К тушению были привлечены 95 человек и 35 единиц техники.28 ноября в Климовске, микрорайоне подмосковного Подольска, загорелось производственное здание. Огонь распространился на площади 4,2 тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля. Тушение осложнялось высокой пожарной загрузкой. На предприятии производили и хранили лакокрасочные изделия, свечи и мебель. К тушению пожара было привлечено порядка 120 человек и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд. 30 ноября пожар был полностью потушен. 30 октября в подмосковном Подольске произошел пожар на предприятии по производству пластиковых окон. По данным МЧС России, происходило горение в центральной части здания, где находятся цех по производству окон, офисные помещения, а также склад кабельной продукции. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 3,6 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.25 октября в деревне Лапсары в Республике Чувашия произошел пожар на мебельном производстве.Тушение осложняла высокая пожарная загрузка. Пожар был локализован и ликвидирован на общей площади 2 тысячи квадратных метров.20 сентября в подмосковном Подольске загорелось производственное здание на площади 3,6 тысячи "квадратов". По предварительной информации пресс-службы МЧС России, пострадавших нет.16 сентября в Уфе (Башкортостан) в литейном цехе Уфимского моторостроительного производственного объединения во время проведения демонтажа оконных рам произошло воспламенение. В результате один сотрудник был госпитализирован с ожогами, один – с механическими травмами.13 сентября в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели на площади 3,6 тысячи "квадратов". На месте работали порядка 70 специалистов и 14 единиц техники. В этот же день открытое горение было ликвидировано.12 сентября в Омске произошел пожар на крыше одного из цехов танкового завода "Омсктрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод") во время сварочных ремонтных работ на площади 2,4 тысячи квадратных метров. В этот же день пожар был полностью потушен. По данным пресс-службы предприятия, пострадавших в результате ЧП нет.В этот же день в поселке Скоропусковской Подмосковья загорелись цеха по производству резинотехнических изделий на площади 1,2 тысячи "квадратов". 13 сентября пожар был полностью потушен.10 сентября в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории предприятия АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи. В результате ЧП погиб один работник предприятия – газовщик доменной печи. Еще трое – газовщик, мастер производственного участка и слесарь – получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. Пожар возник из-за нарушения правил охраны труда.8 сентября в Ростове-на-Дону загорелся мебельный цех. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров. К тушению были привлечены 57 человек, 17 единиц техники. По сообщениям МЧС России, 9 сентября пожар был полностью потушен.16 августа в городе Мурино Ленинградской области загорелся цех по производству детских батутов на площади 2,4 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 16 специалистов и шесть единиц техники. В этот же день пожар был потушен. По данным прокуратуры региона, пострадавших в результате ЧП нет.15 августа на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах произошел пожар. По данным МЧС России, площадь пожара достигла 3,5 тысячи квадратных метров. К месту пожара вылетел вертолет Ми-26 АСЦ. Предварительно, пострадавших нет.20 июля в Нижнем Новгороде на территории промышленного предприятия произошел пожар. Возгорание началось в арендуемом здании, где производится мебель. По данным пресс-службы МЧС России, пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.15 июля в Челябинске загорелась кровля двух цехов предприятия по производству строительного пенопласта. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 16 единиц техники и 67 человек личного состава.11 июля в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня загорелась кровля цеха по производству керамических плит на площади 80 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли на одной тысяче квадратных метров. К тушению привлечено около 100 спасателей и 33 единицы техники. По данным МЧС РФ, пожар был локализован. Как сообщили в администрации городского округа, пострадавших в результате инцидента нет. Тушение затруднено в связи с тем, что внутри здания хранится большое количество горючих материалов.4 июня в Нижнем Новгороде произошел пожар в цехе по производству пластиковых окон. Площадь пожара составила 1250 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.1 июня в Камешковском районе Владимирской области загорелось производственное здание. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 16.30. Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит второй этаж и крыша. В 18.36 пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.31 мая в поселке Лух Ивановской области загорелась кровля сырного цеха. Пожар был локализован на площади 750 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина, он отравился продуктами горения, его состояние оценивалось как средней тяжести. Уточнялось, мужчина от госпитализации отказался.30 мая на востоке Москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание на площади две тысячи квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратов. К тушению были привлечены два вертолета с водосливными устройствами, 40 единиц техники и более 120 человек. В результате пожара никто не пострадал.23 мая в Твери загорелся цех по переработке мусора на площади одна тысяча квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Борьбу с огнем вели 55 человек и 13 единиц техники. В тот же день пожар в цеху удалось ликвидировать.20 мая в подмосковном Ногинске загорелись кровля и складское помещение на швейной фабрике. Площадь возгорания составила шесть тысяч "квадратов", кровля обрушилась по всей площади. К тушению были привлечены 21 единица техники и 68 человек. 21 мая пожар был ликвидирован. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.8 мая в городе Апшеронске на Кубани произошел пожар в деревообрабатывающем цеху на площади одна тысяча квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 19 единиц техники и 46 специалистов. 9 мая пожар удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет.6 мая в Смоленске горел цех по производству кирпича. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Частично обрушилась кровля здания. На месте работали 67 человек и 23 единицы техники. 7 мая пожар удалось ликвидировать.22 апреля в Воронеже произошел пожар в цеху электромеханического завода на площади три тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 80 спасателей, было задействовано 28 единиц техники. По данным МЧС, в результате ЧП три человека погибли, еще двое пострадали.В тот же день в подмосковном Орехове-Зуеве загорелось здание по производству металлообработки на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек.11 апреля в Ижевске в Удмуртии загорелось помещение по производству пакетов на площади одна тысяча квадратных метров. Как сообщили в МЧС России, один человек погиб, еще 36 человек смогли эвакуироваться до прибытия сотрудников ведомства. К тушению были привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.1 апреля в Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки Уралмашзавода. Пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.31 марта в деревне Брехово недалеко от Зеленограда загорелся рыбный цех. Площадь пожара составила около одной тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.6 марта в Великом Новгороде произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии. Возгорание было ликвидировано на площади более 1,7 тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадал человек, он был госпитализирован.25 января в селе Еловое Емельяновского района под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок. Пожар был локализован на площади 1725 квадратных метров. Из помещения самостоятельно эвакуировались 40 человек. Пострадавших не было.24 января в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский загорелась кровля мебельной фабрики. Пожар локализовали на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.18 января в Саранске (Мордовия) загорелся мебельный цех на площади 1750 квадратных метров. Борьбу с огнем вели более 60 человек при 15 единицах техники. При возгорании пострадали два человека.17 января в Шахтах Ростовской области произошел пожар на заводе "Авангард" в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на площади 360 квадратных метров. По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. В результате происшествия пострадали десять человека, шестеро из которых были госпитализированы.12 января в челябинском Златоусте загорелось здание деревообрабатывающего цеха. Первоначально площадь пожара составила 500 квадратных метров. Как сообщило МЧС, самостоятельно эвакуировались 13 человек. Позже ведомство сообщило о том, что огонь распространился на кровлю административно-бытового здания и общая площадь пожара составила 1560 квадратных метров.11 января в поселке Обухово Московской области произошел пожар в цехе по производству полимерной продукции. Горела крыша на площади восемь тысяч квадратных метров. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, причиной пожара могло стать короткое замыкание при проведении ремонта. Пострадавших в результате инцидента нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары