https://ria.ru/20241201/pozhar-1986714067.html

Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 01.12.2024

Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:51

2024-12-01T12:51

2024-12-01T14:11

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71658c1bd20a94d866351e83e2cac37.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. "Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1500 квадратов. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС. 2024-12-01T12:51 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)