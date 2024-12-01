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Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 01.12.2024
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12:51 01.12.2024 (обновлено: 14:11 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/pozhar-1986714067.html
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 01.12.2024
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:51
2024-12-01T14:11
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. "Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1500 квадратов. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
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екатеринбург
россия
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Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 1,5 тысячи квадратных метров

Цех по производству полистирола в Екатеринбурге горит на площади 1500 квадратов

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
"Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1500 квадратов. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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