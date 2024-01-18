https://ria.ru/20240118/pozhar-1922173169.html

В Саранске потушили крупный пожар в мебельном цехе

В Саранске потушили крупный пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 18.01.2024

В Саранске потушили крупный пожар в мебельном цехе

Крупный пожар в мебельном цехе в Саранске полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:26

2024-01-18T17:26

2024-01-18T17:32

происшествия

саранск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922048253_0:387:872:878_1920x0_80_0_0_852475e61dcb2d65bf5fca7cc8df232e.png

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крупный пожар в мебельном цехе в Саранске полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Итого, как сообщалось, при возгорании пострадали два человека. На пике огонь охватил почти 1,8 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240118/pozhar-1921986319.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саранск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)