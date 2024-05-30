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Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета - РИА Новости, 30.05.2024
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета
Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы, сброшено уже 200 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:19
2024-05-30T07:19
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы, сброшено уже 200 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "К тушению пожара в производственно-складском здании привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета, сброшено уже 200 тонн воды
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы, сброшено уже 200 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"К тушению пожара в производственно-складском здании привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.