Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949261847.html
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета - РИА Новости, 30.05.2024
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета
Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы, сброшено уже 200 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:19
2024-05-30T07:19
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_997c58a9fad60cf4ceba4cecf40e3f95.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы, сброшено уже 200 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "К тушению пожара в производственно-складском здании привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949258407.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811269346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa94d4ac241275300b5f72a101856ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета

Крупный пожар на востоке Москвы тушат два вертолета, сброшено уже 200 тонн воды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС РФ
Пожарный вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Пожарный вертолет МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два вертолета тушат крупный пожар на востоке Москвы, сброшено уже 200 тонн воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"К тушению пожара в производственно-складском здании привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды", - говорится в сообщении.
Пожарные в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Движение по Мартеновской улице в Москве перекрыли из-за пожара
05:53
Ранее в МЧС РФ сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию. В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте пожара создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала