https://ria.ru/20240815/pozhar-1966333209.html

Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов

Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 15.08.2024

Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов

Площадь пожара на территории завода в подмосковных Люберцах возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:52

2024-08-15T10:52

2024-08-15T12:18

люберцы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Площадь пожара на территории завода в подмосковных Люберцах возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он вспыхнул на территории Ухтомского завода."Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. К месту пожара вылетел вертолет Ми-26 АСЦ", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html

люберцы

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на заводе в подмосковных Люберцах Пожар на заводе в подмосковных Люберцах 2024-08-15T10:52 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия