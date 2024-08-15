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Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 15.08.2024
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10:52 15.08.2024 (обновлено: 12:18 15.08.2024)
https://ria.ru/20240815/pozhar-1966333209.html
Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов
Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов - РИА Новости, 15.08.2024
Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов
Площадь пожара на территории завода в подмосковных Люберцах возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:52
2024-08-15T12:18
люберцы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Площадь пожара на территории завода в подмосковных Люберцах возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он вспыхнул на территории Ухтомского завода."Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. К месту пожара вылетел вертолет Ми-26 АСЦ", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html
люберцы
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4.7
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7 495 645-6601
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Пожар на заводе в подмосковных Люберцах
Пожар на заводе в подмосковных Люберцах
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люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Люберцы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов

Площадь пожара на заводе в Люберцах достигла 3,5 тысячи квадратов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Площадь пожара на территории завода в подмосковных Люберцах возросла до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Он вспыхнул на территории Ухтомского завода.
"Площадь пожара составляет 3500 квадратных метров. К месту пожара вылетел вертолет Ми-26 АСЦ", — говорится в сообщении.
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ЛюберцыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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