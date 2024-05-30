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На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение - РИА Новости, 30.05.2024
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05:28 30.05.2024 (обновлено: 05:34 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949257324.html
На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение
На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение - РИА Новости, 30.05.2024
На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение
Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:28
2024-05-30T05:34
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происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38 поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве. По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, к тушению пожара привлеки авиацию.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение

На востоке Москвы горит производственно-складское помещение на 2000 "квадратов"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38 поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве. По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Как передает корреспондент РИА Новости, к тушению пожара привлеки авиацию.
 
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