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На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение

На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение - РИА Новости, 30.05.2024

На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение

Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T05:28

2024-05-30T05:28

2024-05-30T05:34

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38 поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве. По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, к тушению пожара привлеки авиацию.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия