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На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение
На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение - РИА Новости, 30.05.2024
На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение
Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T05:28
2024-05-30T05:28
2024-05-30T05:34
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38 поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве. По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, к тушению пожара привлеки авиацию.
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москва, происшествия
На востоке Москвы загорелось производственно-складское помещение
На востоке Москвы горит производственно-складское помещение на 2000 "квадратов"
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 2000 квадратных метров, сообщает
пресс-служба МЧС России.
"Сообщение о пожаре по адресу: улица Мартеновская, дом 38 поступило в оперативную дежурную смену главного управления МЧС РФ по Москве. По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Как передает корреспондент РИА Новости, к тушению пожара привлеки авиацию.