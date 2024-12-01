https://ria.ru/20241201/pozhar-1986719816.html

При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек

При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек - РИА Новости, 01.12.2024

При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек

Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС России в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T13:50

2024-12-01T13:50

2024-12-01T14:11

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров."Продолжается тушение пожара в Екатеринбурге. Для замеров ПДК продуктов горения в воздухе к месту пожара направлены лаборатории МЧС России и Роспотребнадзора. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

екатеринбург

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Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС. 2024-12-01T13:50 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)