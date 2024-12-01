https://ria.ru/20241201/pozhar-1986719816.html
При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек
При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек - РИА Новости, 01.12.2024
При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС России в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T13:50
2024-12-01T13:50
2024-12-01T14:11
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71658c1bd20a94d866351e83e2cac37.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров."Продолжается тушение пожара в Екатеринбурге. Для замеров ПДК продуктов горения в воздухе к месту пожара направлены лаборатории МЧС России и Роспотребнадзора. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_124b319a6488caba1ce62a45acfd191c.jpg
Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС.
2024-12-01T13:50
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в цехе в Екатеринбурге пострадал человек
МЧС сообщило об одном пострадавшем при пожаре в цехе в Екатеринбурге