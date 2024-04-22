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При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2024
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10:31 22.04.2024 (обновлено: 14:24 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pozhar-1941445948.html
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2024
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека
Три человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в цеху электромеханического завода в Воронеже, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:31
2024-04-22T14:24
происшествия
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в цеху электромеханического завода в Воронеже, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."В результате пожара погибли три человека, двое пострадали", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров.О возгорании в цеху завода на Солнечной улице стало известно около 09:00 мск. Из здания эвакуировали двух человек. В тушении участвовали 80 спасателей, задействовано 28 единиц техники.Причины пожара устанавливаются. Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html
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Кадры с места пожара в Воронеже
В Воронеже площадь пожара - 500 квадратных метров
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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на заводе в Воронеже погибли три человека

МЧС: при пожаре в цеху электромеханического завода в Воронеже погибли 3 человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое пострадали при пожаре в цеху электромеханического завода в Воронеже, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В результате пожара погибли три человека, двое пострадали", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров.
О возгорании в цеху завода на Солнечной улице стало известно около 09:00 мск. Из здания эвакуировали двух человек. В тушении участвовали 80 спасателей, задействовано 28 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются. Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
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