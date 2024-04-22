https://ria.ru/20240422/oblasti-1941404830.html

При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек

При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек - РИА Новости, 22.04.2024

При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек

Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T01:08

2024-04-22T01:08

2024-04-22T01:14

происшествия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прокуратура московской области

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар на 1,2 тысячи квадратных метров локализован. "Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании по производству металлообработки. Пострадал один человек, с ожогами... он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС России уточнили, что пострадавший - работник производства. Он получил ожоги нижних конечностей. "При пожаре в Московской области пострадал работник производства. С ожогами нижних конечностей направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура московской области