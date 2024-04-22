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При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек - РИА Новости, 22.04.2024
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01:08 22.04.2024 (обновлено: 01:14 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/oblasti-1941404830.html
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек - РИА Новости, 22.04.2024
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T01:08
2024-04-22T01:14
происшествия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прокуратура московской области
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар на 1,2 тысячи квадратных метров локализован. "Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании по производству металлообработки. Пострадал один человек, с ожогами... он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС России уточнили, что пострадавший - работник производства. Он получил ожоги нижних конечностей. "При пожаре в Московской области пострадал работник производства. С ожогами нижних конечностей направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура московской области
Происшествия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прокуратура Московской области
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек

Прокуратура: при пожаре в Орехово-Зуево получил ожоги работник производства

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар на 1,2 тысячи квадратных метров локализован.
"Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании по производству металлообработки. Пострадал один человек, с ожогами... он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что пострадавший - работник производства. Он получил ожоги нижних конечностей.
"При пожаре в Московской области пострадал работник производства. С ожогами нижних конечностей направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прокуратура Московской области
 
 
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