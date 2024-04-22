https://ria.ru/20240422/oblasti-1941404830.html
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек - РИА Новости, 22.04.2024
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T01:08
2024-04-22T01:08
2024-04-22T01:14
происшествия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прокуратура московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар на 1,2 тысячи квадратных метров локализован. "Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара в здании по производству металлообработки. Пострадал один человек, с ожогами... он госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС России уточнили, что пострадавший - работник производства. Он получил ожоги нижних конечностей. "При пожаре в Московской области пострадал работник производства. С ожогами нижних конечностей направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура московской области
Происшествия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прокуратура Московской области
При пожаре в производственном здании в Орехово-Зуево пострадал человек
Прокуратура: при пожаре в Орехово-Зуево получил ожоги работник производства