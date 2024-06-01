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Во Владимирской области загорелось производственное здание - РИА Новости, 01.06.2024
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19:47 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pozhar-1949918944.html
Во Владимирской области загорелось производственное здание
Во Владимирской области загорелось производственное здание - РИА Новости, 01.06.2024
Во Владимирской области загорелось производственное здание
В Камешковском районе Владимирской области загорелось производственное здание, пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС по... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:47
2024-06-01T19:47
происшествия
владимирская область
камешковский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. В Камешковском районе Владимирской области загорелось производственное здание, пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар на (площади - ред.) 2500 квадратных метров на производстве в Камешковском районе", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: Камешковский район, деревня Сергеиха, улица Карла Либкнехта, дом 70, поступило в 16.30. Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит второй этаж и крыша. "Пожарные не допустили распространение огня по зданию. В 18.36 пожар был локализован", - уточняет ГУМЧС.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
владимирская область
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происшествия, владимирская область, камешковский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Камешковский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области загорелось производственное здание

МЧС: во Владимирской области загорелось производственное здание

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. В Камешковском районе Владимирской области загорелось производственное здание, пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар на (площади - ред.) 2500 квадратных метров на производстве в Камешковском районе", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: Камешковский район, деревня Сергеиха, улица Карла Либкнехта, дом 70, поступило в 16.30. Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит второй этаж и крыша.
"Пожарные не допустили распространение огня по зданию. В 18.36 пожар был локализован", - уточняет ГУМЧС.
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ПроисшествияВладимирская областьКамешковский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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