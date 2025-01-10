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Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области - РИА Новости, 10.01.2025
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08:45 10.01.2025 (обновлено: 09:32 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993047224.html
Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области
Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области - РИА Новости, 10.01.2025
Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области
Рабочие завода по производству ацетона в Гатчине в Ленинградской области, где произошел крупный пожар, покинули опасную зону, сообщил региональный комитет... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:45:00+03:00
2025-01-10T09:32:00+03:00
происшествия
гатчина
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Рабочие завода по производству ацетона в Гатчине в Ленинградской области, где произошел крупный пожар, покинули опасную зону, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности. Ранее в МЧС России сообщали, что в Гатчине в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи "квадратов" горит здание в промзоне. В настоящее время площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи "квадратов". "В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации, горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона... Информация о пострадавших не поступала, рабочие покинули зону пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут проведены необходимые замеры предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в воздухе.
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происшествия, гатчина, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гатчина, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области

Рабочие завода в Гатчине, где произошел крупный пожар, покинули опасную зону

© Фото : Прокуратура Ленинградской областиПожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Прокуратура Ленинградской области
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Рабочие завода по производству ацетона в Гатчине в Ленинградской области, где произошел крупный пожар, покинули опасную зону, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности.
Ранее в МЧС России сообщали, что в Гатчине в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи "квадратов" горит здание в промзоне. В настоящее время площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи "квадратов".
"В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации, горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона... Информация о пострадавших не поступала, рабочие покинули зону пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проведены необходимые замеры предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в воздухе.
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ПроисшествияГатчинаЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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