https://ria.ru/20250110/pozhar-1993047224.html

Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области

Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области - РИА Новости, 10.01.2025

Рабочие покинули зону пожара на заводе в Ленинградской области

Рабочие завода по производству ацетона в Гатчине в Ленинградской области, где произошел крупный пожар, покинули опасную зону, сообщил региональный комитет... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:45:00+03:00

2025-01-10T08:45:00+03:00

2025-01-10T09:32:00+03:00

происшествия

гатчина

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993051944_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6fb43713816aae40bf243d9393ff1102.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Рабочие завода по производству ацетона в Гатчине в Ленинградской области, где произошел крупный пожар, покинули опасную зону, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности. Ранее в МЧС России сообщали, что в Гатчине в Ленинградской области на площади 1,6 тысячи "квадратов" горит здание в промзоне. В настоящее время площадь пожара увеличилась до 1,9 тысячи "квадратов". "В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации, горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона... Информация о пострадавших не поступала, рабочие покинули зону пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут проведены необходимые замеры предельно допустимой концентрации химически опасных веществ в воздухе.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

гатчина

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, гатчина, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)