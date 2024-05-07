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Пожар на кирпичном заводе в Смоленске полностью потушили
Пожар на кирпичном заводе в Смоленске полностью потушили - РИА Новости, 07.05.2024
Пожар на кирпичном заводе в Смоленске полностью потушили
Пожар в Смоленске, где горел цех по производству кирпича, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:11
2024-05-07T04:11
2024-05-07T04:11
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар в Смоленске, где горел цех по производству кирпича, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что открытое горение в цеху было ликвидировано. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. "Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске полностью ликвидирован. Огнеборцы не допустили перехода огня на соседние строения. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Смоленск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на кирпичном заводе в Смоленске полностью потушили
МЧС: в Смоленске полностью ликвидировали пожар в цехе по производству кирпича