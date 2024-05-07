https://ria.ru/20240507/pozhar-1944279082.html

Пожар на кирпичном заводе в Смоленске полностью потушили

Пожар на кирпичном заводе в Смоленске полностью потушили - РИА Новости, 07.05.2024

Пожар на кирпичном заводе в Смоленске полностью потушили

Пожар в Смоленске, где горел цех по производству кирпича, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T04:11

2024-05-07T04:11

2024-05-07T04:11

происшествия

смоленск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар в Смоленске, где горел цех по производству кирпича, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что открытое горение в цеху было ликвидировано. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. "Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске полностью ликвидирован. Огнеборцы не допустили перехода огня на соседние строения. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/pozhar-1924941123.html

смоленск

россия

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происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)