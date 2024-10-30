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В Подольске потушили пожар на производственном предприятии
В Подольске потушили пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 30.10.2024
В Подольске потушили пожар на производственном предприятии
Пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T22:10
2024-10-30T22:10
2024-10-30T22:16
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: пожар в Подольске полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), подольск, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Подольск, Россия, Происшествия
В Подольске потушили пожар на производственном предприятии
МЧС РФ: в Подольске потушили пожар на производственном предприятии