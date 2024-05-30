https://ria.ru/20240530/pozhar-1949270310.html
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 30.05.2024
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:06
2024-05-30T09:06
2024-05-30T09:11
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.Ранее в МЧС сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 4000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию.
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949258407.html
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Тушение пожара на востоке Москвы
Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже 2 вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС Росси.
2024-05-30T09:06
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар на складе на востоке Москвы потушили, пострадавших нет