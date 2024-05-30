https://ria.ru/20240530/pozhar-1949270310.html

Пожар на востоке Москвы потушили

Пожар на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 30.05.2024

Пожар на востоке Москвы потушили

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:06

2024-05-30T09:06

2024-05-30T09:11

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.Ранее в МЧС сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 4000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию.

https://ria.ru/20240530/pozhar-1949258407.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Тушение пожара на востоке Москвы Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже 2 вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС Росси. 2024-05-30T09:06 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия