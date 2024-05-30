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Пожар на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 30.05.2024
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09:06 30.05.2024 (обновлено: 09:11 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949270310.html
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 30.05.2024
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:06
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москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.Ранее в МЧС сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 4000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию.
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60
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Тушение пожара на востоке Москвы
Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже 2 вертолета - один из них Ми-26, на горящее на 4000 квадратных метров здание сброшено уже 200 тонн воды, сообщает МЧС Росси.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар на востоке Москвы потушили

Пожар на складе на востоке Москвы потушили, пострадавших нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"Пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщали, что разноуровневое производственно-складское здание горит на востоке Москвы на площади 4000 квадратных метров. Корреспондент РИА Новости передавал, что к тушению пожара привлеки авиацию.
Пожар на складе на востоке Москвы. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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