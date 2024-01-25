https://ria.ru/20240125/pozhar-1923349987.html

Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок

Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок - РИА Новости, 25.01.2024

Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок

Цех по производству аэролодок горит в Емельяновском районе Красноярского края, эвакуированы 40 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:29

2024-01-25T09:29

2024-01-25T09:47

происшествия

емельяновский район

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Цех по производству аэролодок горит в Емельяновском районе Красноярского края, эвакуированы 40 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. "Пожар в цехе по производству аэролодок. Предварительно эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время пожар локализован", - сказал собеседник агентства. По данным главка, на месте пожара работают 27 человек и восемь единиц техники.Как сообщили в МЧС РФ, огонь охватил 1725 квадратных метров, люди вышли из здания самостоятельно.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

емельяновский район

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, емельяновский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)