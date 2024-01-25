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Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок - РИА Новости, 25.01.2024
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09:29 25.01.2024 (обновлено: 09:47 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923349987.html
Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок
Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок - РИА Новости, 25.01.2024
Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок
Цех по производству аэролодок горит в Емельяновском районе Красноярского края, эвакуированы 40 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:29
2024-01-25T09:47
происшествия
емельяновский район
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Цех по производству аэролодок горит в Емельяновском районе Красноярского края, эвакуированы 40 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС. "Пожар в цехе по производству аэролодок. Предварительно эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время пожар локализован", - сказал собеседник агентства. По данным главка, на месте пожара работают 27 человек и восемь единиц техники.Как сообщили в МЧС РФ, огонь охватил 1725 квадратных метров, люди вышли из здания самостоятельно.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
емельяновский район
красноярский край
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происшествия, емельяновский район, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Емельяновский район, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Красноярском загорелся цех по производству аэролодок

В Емельяновском районе Красноярского края горит цех по производству аэролодок

© МЧС России/TelegramМесто пожара в цехе по производству аэролодок в селе Еловое Красноярского края
Место пожара в цехе по производству аэролодок в селе Еловое Красноярского края
© МЧС России/Telegram
Место пожара в цехе по производству аэролодок в селе Еловое Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Цех по производству аэролодок горит в Емельяновском районе Красноярского края, эвакуированы 40 человек, информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"Пожар в цехе по производству аэролодок. Предварительно эвакуированы 40 человек, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
По данным главка, на месте пожара работают 27 человек и восемь единиц техники.
Как сообщили в МЧС РФ, огонь охватил 1725 квадратных метров, люди вышли из здания самостоятельно.
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ПроисшествияЕмельяновский районКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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