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Число пострадавших при пожаре в Ростовской области увеличилось до десяти
Число пострадавших при пожаре в Ростовской области увеличилось до десяти - РИА Новости, 17.01.2024
Число пострадавших при пожаре в Ростовской области увеличилось до десяти
При пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области пострадали десять человек, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:57
2024-01-17T14:57
2024-01-17T16:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости. При пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области пострадали десять человек, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадали десять человек. Шестеро из них госпитализированы: трое — с ожогами, еще три человека — с травмами различной степени тяжести", — написал глава региона.Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказали помощь в травмпункте БСМП, после чего их отпустили домой. Кроме того, региональный Минздрав решил эвакуировать двух человек с ожогами в медучреждения Ростова-на-Дону.Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до тысячи "квадратов". В 12:49 мск возгорание ликвидировали.Как отметил глава администрации города Андрей Горцевской, перед пожаром на заводе прогремел взрыв. В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что причиной ЧП не был удар беспилотника. Как сообщили военные, ПВО в это время не работала.Компания "Авангард" в июне прошлого года запустила в Шахтах первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна. В проект инвестировали пять миллиардов рублей. Мощность предприятия — шесть тысяч тонн волокна в месяц.
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Момент взрыва на заводе в Шахтах
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.
2024-01-17T14:57
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Происшествия, Ростовская область, Шахты, Россия, Василий Голубев, Ростов-на-Дону
Число пострадавших при пожаре в Ростовской области увеличилось до десяти
Голубев: число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до десяти