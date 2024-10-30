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В Подольске локализовали пожар на производственном предприятии
В Подольске локализовали пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 30.10.2024
В Подольске локализовали пожар на производственном предприятии
Крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске удалось локализовать на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:01
2024-10-30T16:01
2024-10-30T16:14
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске удалось локализовать на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по уточненным данным, происходит горение в центральной части здания, где находятся цех по производству окон, офисные помещения, а также склад кабельной продукции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске локализовали пожар на производственном предприятии
МЧС РФ: в Подольске локализовали пожар на производственном предприятии
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске удалось локализовать на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по уточненным данным, происходит горение в центральной части здания, где находятся цех по производству окон, офисные помещения, а также склад кабельной продукции.