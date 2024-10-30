https://ria.ru/20241030/pozhar--1980947371.html

В Подольске локализовали пожар на производственном предприятии

В Подольске локализовали пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 30.10.2024

В Подольске локализовали пожар на производственном предприятии

Крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске удалось локализовать на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:01

2024-10-30T16:01

2024-10-30T16:14

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупный пожар на предприятии по производству пластиковых окон в подмосковном Подольске удалось локализовать на площади 3,6 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по уточненным данным, происходит горение в центральной части здания, где находятся цех по производству окон, офисные помещения, а также склад кабельной продукции.

https://ria.ru/20241030/pozhar-1980936462.html

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)