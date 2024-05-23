Рейтинг@Mail.ru
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 23.05.2024 (обновлено: 13:32 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947874522.html
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора - РИА Новости, 23.05.2024
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора
Цех по переработке мусора загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Твери, произошло обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:21
2024-05-23T13:32
происшествия
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цех по переработке мусора загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Твери, произошло обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Спартака, 47 горит цех по переработке мусора. Площадь пожара 1000 квадратных метров, объявлена локализация", - сказал собеседник агентства.По его словам, при пожаре произошло обрушение кровли. Борьбу с огнем ведут 55 человек и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970011.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тверь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора

В Твери загорелся цех по переработке мусора на площади тысяча квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цех по переработке мусора загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Твери, произошло обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Спартака, 47 горит цех по переработке мусора. Площадь пожара 1000 квадратных метров, объявлена локализация", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при пожаре произошло обрушение кровли. Борьбу с огнем ведут 55 человек и 13 единиц техники.
Место пожара в цехе с полиэтиленом в Санкт-Петербурге. 19 мая 2024
В Петербурге потушили пожар в цехе
19 мая, 08:48
 
ПроисшествияТверьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала