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В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора - РИА Новости, 23.05.2024
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора
Цех по переработке мусора загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Твери, произошло обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:21
2024-05-23T13:21
2024-05-23T13:32
происшествия
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цех по переработке мусора загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Твери, произошло обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Спартака, 47 горит цех по переработке мусора. Площадь пожара 1000 квадратных метров, объявлена локализация", - сказал собеседник агентства.По его словам, при пожаре произошло обрушение кровли. Борьбу с огнем ведут 55 человек и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970011.html
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происшествия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тверь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора
В Твери загорелся цех по переработке мусора на площади тысяча квадратных метров