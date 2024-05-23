https://ria.ru/20240523/pozhar-1947874522.html

В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора

В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора - РИА Новости, 23.05.2024

В Твери из-за пожара обрушилась кровля цеха по переработке мусора

Цех по переработке мусора загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Твери, произошло обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:21

2024-05-23T13:21

2024-05-23T13:32

происшествия

тверь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цех по переработке мусора загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Твери, произошло обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Спартака, 47 горит цех по переработке мусора. Площадь пожара 1000 квадратных метров, объявлена локализация", - сказал собеседник агентства.По его словам, при пожаре произошло обрушение кровли. Борьбу с огнем ведут 55 человек и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946970011.html

тверь

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происшествия, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)