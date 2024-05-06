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В Смоленске локализовали пожар на кирпичном заводе

В Смоленске локализовали пожар на кирпичном заводе - РИА Новости, 06.05.2024

В Смоленске локализовали пожар на кирпичном заводе

Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:56

2024-05-06T22:56

2024-05-06T22:56

происшествия

смоленск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре на цехе по производству кирпича на территории завода на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушилась крыша. "Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске локализован на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 67 человек и 23 единицы техники.

https://ria.ru/20231004/pozhar-1900321778.html

смоленск

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2024

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происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)