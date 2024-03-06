https://ria.ru/20240306/pozhar-1931385405.html

В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 06.03.2024

В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие

Сотрудники МЧС тушат пожар, по предварительным данным, площадью 1,7 тысячи квадратных метров на деревообрабатывающем предприятии Великого Новгорода, очаг... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:31

2024-03-06T10:31

2024-03-06T12:33

происшествия

великий новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар, по предварительным данным, площадью 1,7 тысячи квадратных метров на деревообрабатывающем предприятии Великого Новгорода, очаг локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ведомстве. Уточняется, что в среду в 08.16 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в промышленной зоне на улице Нехинская. В ликвидации пожара участвуют 10 единиц техники и 40 человек личного состава. "В 8.32 пожар локализован. Предварительная площадь возгорания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Работы на месте продолжаются. Сведений о погибших не поступало", - уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

великий новгород

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Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)