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В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 06.03.2024
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10:31 06.03.2024 (обновлено: 12:33 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931385405.html
В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие
В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие - РИА Новости, 06.03.2024
В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие
Сотрудники МЧС тушат пожар, по предварительным данным, площадью 1,7 тысячи квадратных метров на деревообрабатывающем предприятии Великого Новгорода, очаг... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:31
2024-03-06T12:33
происшествия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар, по предварительным данным, площадью 1,7 тысячи квадратных метров на деревообрабатывающем предприятии Великого Новгорода, очаг локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ведомстве. Уточняется, что в среду в 08.16 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в промышленной зоне на улице Нехинская. В ликвидации пожара участвуют 10 единиц техники и 40 человек личного состава. "В 8.32 пожар локализован. Предварительная площадь возгорания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Работы на месте продолжаются. Сведений о погибших не поступало", - уточнили в МЧС.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгороде загорелось деревообрабатывающее предприятие

Крупный пожар тушат на деревообрабатывающем предприятии в Великом Новгороде

© МЧС РоссииМесто пожара на деревообрабатывающем предприятии в Великом Новгороде. 6 марта 2024
Место пожара на деревообрабатывающем предприятии в Великом Новгороде. 6 марта 2024
© МЧС России
Место пожара на деревообрабатывающем предприятии в Великом Новгороде. 6 марта 2024
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар, по предварительным данным, площадью 1,7 тысячи квадратных метров на деревообрабатывающем предприятии Великого Новгорода, очаг локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Уточняется, что в среду в 08.16 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в промышленной зоне на улице Нехинская. В ликвидации пожара участвуют 10 единиц техники и 40 человек личного состава.
"В 8.32 пожар локализован. Предварительная площадь возгорания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Работы на месте продолжаются. Сведений о погибших не поступало", - уточнили в МЧС.
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ПроисшествияВеликий НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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