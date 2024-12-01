https://ria.ru/20241201/pozhar-1986722607.html

В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля

В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля - РИА Новости, 01.12.2024

В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля

Обрушение кровли на площади 400 квадратных метров произошло в Екатеринбурге в горящем здании цеха, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T14:17

2024-12-01T14:17

2024-12-01T14:56

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71658c1bd20a94d866351e83e2cac37.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 400 квадратных метров произошло в Екатеринбурге в горящем здании цеха, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек."В горящем в Екатеринбурге здании произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В результате проверки превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. К месту пожара следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.К тушению привлечено 95 человек и 35 единиц техники.

https://ria.ru/20241201/gorlovka-1986722463.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС. 2024-12-01T14:17 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)