Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 01.12.2024 (обновлено: 14:56 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/pozhar-1986722607.html
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля - РИА Новости, 01.12.2024
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля
Обрушение кровли на площади 400 квадратных метров произошло в Екатеринбурге в горящем здании цеха, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:17
2024-12-01T14:56
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71658c1bd20a94d866351e83e2cac37.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 400 квадратных метров произошло в Екатеринбурге в горящем здании цеха, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек."В горящем в Екатеринбурге здании произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В результате проверки превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. К месту пожара следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.К тушению привлечено 95 человек и 35 единиц техники.
https://ria.ru/20241201/gorlovka-1986722463.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС.
2024-12-01T14:17
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986721103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_124b319a6488caba1ce62a45acfd191c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля

МЧС: в Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 400 квадратных метров произошло в Екатеринбурге в горящем здании цеха, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек.
"В горящем в Екатеринбурге здании произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В результате проверки превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. К месту пожара следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.
К тушению привлечено 95 человек и 35 единиц техники.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Вчера, 14:15
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала