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В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля - РИА Новости, 01.12.2024
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля
Обрушение кровли на площади 400 квадратных метров произошло в Екатеринбурге в горящем здании цеха, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T14:17
2024-12-01T14:17
2024-12-01T14:56
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обрушение кровли на площади 400 квадратных метров произошло в Екатеринбурге в горящем здании цеха, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что в Екатеринбурге горит цех по производству полистирола на площади 1 тысяча квадратных метров. Позднее площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек. С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек."В горящем в Екатеринбурге здании произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В результате проверки превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. К месту пожара следует пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.К тушению привлечено 95 человек и 35 единиц техники.
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Работа МЧС на месте крупного пожара в Екатеринбурге
Один человек пострадал при пожаре в Екатеринбурге, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, сообщает МЧС.
2024-12-01T14:17
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля
МЧС: в Екатеринбурге в горящем здании цеха обрушилась кровля