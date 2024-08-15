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Площадь пожара в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов
Площадь пожара в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов - РИА Новости, 15.08.2024
Площадь пожара в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов
Площадь пожара на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах выросла до 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-15T10:11
2024-08-15T10:11
2024-08-15T10:17
происшествия
люберцы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Площадь пожара на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах выросла до 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров", - сказали в ведомстве, добавив, что, предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов
Площадь пожара на заводе в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов