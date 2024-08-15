https://ria.ru/20240815/pozhar-1966324887.html

Площадь пожара в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов

Площадь пожара в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов - РИА Новости, 15.08.2024

Площадь пожара в Люберцах достигла 1,6 тысячи квадратов

Площадь пожара на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах выросла до 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-15T10:11

2024-08-15T10:11

2024-08-15T10:17

происшествия

люберцы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Площадь пожара на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах выросла до 1,6 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров", - сказали в ведомстве, добавив, что, предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240814/pozhar-1966094625.html

люберцы

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, люберцы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)