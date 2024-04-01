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В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки - РИА Новости, 01.04.2024
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12:47 01.04.2024 (обновлено: 14:03 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937078258.html
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки - РИА Новости, 01.04.2024
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:47
2024-04-01T14:03
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.&quot;Днем 1 апреля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Машиностроителей. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха&quot;, — указали в релизе.Сотрудники МЧС ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации. Информации о пострадавших не поступало.Как уточнили в Уралмашзаводе, здание не относится к предприятию."Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", — сказала собеседница агентства.В МЧС позже добавили, что площадь возгорания достигла 4,5 тысяч квадратных метров, пожар локализовали.Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Сейчас на месте пожара работает оперативный штаб. Для тушения кровли задействовали высотную технику. К ликвидации привлекли 64 человека и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936985727.html
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екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки

ГУ МЧС: на Урале загорелась кровля цеха на территории промышленной площадки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
«

"Днем 1 апреля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Машиностроителей. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха", — указали в релизе.

Сотрудники МЧС ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации.
Информации о пострадавших не поступало.
Как уточнили в Уралмашзаводе, здание не относится к предприятию.
«
"Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", — сказала собеседница агентства.
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В МЧС позже добавили, что площадь возгорания достигла 4,5 тысяч квадратных метров, пожар локализовали.
Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Сейчас на месте пожара работает оперативный штаб. Для тушения кровли задействовали высотную технику.
К ликвидации привлекли 64 человека и 22 единицы техники.
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