https://ria.ru/20240401/pozhar-1937078258.html
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки - РИА Новости, 01.04.2024
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:47
2024-04-01T12:47
2024-04-01T14:03
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости. В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС."Днем 1 апреля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Машиностроителей. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха", — указали в релизе.Сотрудники МЧС ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации. Информации о пострадавших не поступало.Как уточнили в Уралмашзаводе, здание не относится к предприятию."Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", — сказала собеседница агентства.В МЧС позже добавили, что площадь возгорания достигла 4,5 тысяч квадратных метров, пожар локализовали.Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Сейчас на месте пожара работает оперативный штаб. Для тушения кровли задействовали высотную технику. К ликвидации привлекли 64 человека и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936985727.html
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки
ГУ МЧС: на Урале загорелась кровля цеха на территории промышленной площадки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр — РИА Новости.
В Екатеринбурге загорелся цех на территории промышленной площадки, сообщила пресс-служба
регионального главка МЧС.
«
"Днем 1 апреля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Машиностроителей. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха", — указали в релизе.
Сотрудники МЧС ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации.
Информации о пострадавших не поступало.
Как уточнили в Уралмашзаводе, здание не относится к предприятию.
«
"Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания", — сказала собеседница агентства.
В МЧС позже добавили, что площадь возгорания достигла 4,5 тысяч квадратных метров, пожар локализовали.
Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Сейчас на месте пожара работает оперативный штаб. Для тушения кровли задействовали высотную технику.
К ликвидации привлекли 64 человека и 22 единицы техники.