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В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров - РИА Новости, 31.05.2024
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13:00 31.05.2024 (обновлено: 13:30 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pozhar-1949641914.html
В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров
В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров - РИА Новости, 31.05.2024
В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров
Кровля производственного здания загорелась в поселке Лух Ивановской области, пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пострадал один человек,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:00
2024-05-31T13:30
происшествия
коммерческая недвижимость
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Кровля производственного здания загорелась в поселке Лух Ивановской области, пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пострадал один человек, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. "Сегодня по системе 112 поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, поселок Лух, улица Октябрьская, дом 80. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля производственного здания (предварительно, цех по производству сыров)", - сообщило ведомство.Отмечается, что пожар локализован на площади 750 квадратных метров. "В результате пожара пострадал мужчина примерно 40 лет, у него отравление продуктами горения, состояние средней тяжести", - подчеркивается в сообщении. По уточненной информации, мужчина от госпитализации отказался.
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происшествия, коммерческая недвижимость, ивановская область, октябрьский
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ивановская область, Октябрьский
В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров

В Ивановской области один человек пострадал при возгорании кровли сырного цеха

© МЧС Ивановской области/TelegramМесто пожара в цехе по производству сыров в Ивановской области. 31 мая 2024
Место пожара в цехе по производству сыров в Ивановской области. 31 мая 2024
© МЧС Ивановской области/Telegram
Место пожара в цехе по производству сыров в Ивановской области. 31 мая 2024
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Кровля производственного здания загорелась в поселке Лух Ивановской области, пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пострадал один человек, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня по системе 112 поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, поселок Лух, улица Октябрьская, дом 80. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля производственного здания (предварительно, цех по производству сыров)", - сообщило ведомство.
Отмечается, что пожар локализован на площади 750 квадратных метров.
"В результате пожара пострадал мужчина примерно 40 лет, у него отравление продуктами горения, состояние средней тяжести", - подчеркивается в сообщении.
По уточненной информации, мужчина от госпитализации отказался.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьИвановская областьОктябрьский
 
 
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