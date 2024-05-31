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В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров
В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров - РИА Новости, 31.05.2024
В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров
Кровля производственного здания загорелась в поселке Лух Ивановской области, пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пострадал один человек,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:00
2024-05-31T13:00
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Кровля производственного здания загорелась в поселке Лух Ивановской области, пожар локализован на площади 750 квадратных метров, пострадал один человек, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. "Сегодня по системе 112 поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, поселок Лух, улица Октябрьская, дом 80. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля производственного здания (предварительно, цех по производству сыров)", - сообщило ведомство.Отмечается, что пожар локализован на площади 750 квадратных метров. "В результате пожара пострадал мужчина примерно 40 лет, у него отравление продуктами горения, состояние средней тяжести", - подчеркивается в сообщении. По уточненной информации, мужчина от госпитализации отказался.
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происшествия, коммерческая недвижимость, ивановская область, октябрьский
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ивановская область, Октябрьский
В Ивановской области загорелась кровля цеха по производству сыров
В Ивановской области один человек пострадал при возгорании кровли сырного цеха