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Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе - РИА Новости, 22.04.2024
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе
Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:31
2024-04-22T10:31
2024-04-22T10:43
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара в горящем цеху достигла 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
воронеж
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места пожара в Воронеже
В Воронеже площадь пожара - 500 квадратных метров
2024-04-22T10:31
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, видео
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-04-22T10:31
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PT0M36S
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе
Площадь пожара в цеху на заводе в Воронеже составила три тысячи "квадратов"
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Площадь пожара в горящем цеху достигла 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.