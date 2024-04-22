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Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе - РИА Новости, 22.04.2024
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10:31 22.04.2024 (обновлено: 10:43 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pozhar-1941446223.html
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе - РИА Новости, 22.04.2024
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе
Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:31
2024-04-22T10:43
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара в горящем цеху достигла 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Кадры с места пожара в Воронеже
В Воронеже площадь пожара - 500 квадратных метров
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происшествия, воронеж, видео
Происшествия, Воронеж
Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-04-22T10:31
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Экстренные службы уточнили площадь пожара на воронежском заводе

Площадь пожара в цеху на заводе в Воронеже составила три тысячи "квадратов"

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в производственном здании в Воронеже. 22 апреля 2024
Ликвидация пожара в производственном здании в Воронеже. 22 апреля 2024
© МЧС России
Ликвидация пожара в производственном здании в Воронеже. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадь пожара в цеху электромеханического завода в Воронеже составляет 3 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Площадь пожара в горящем цеху достигла 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияВоронеж
 
 
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