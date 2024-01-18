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В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе
В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 18.01.2024
В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе
Мебельный цех в четверг загорелся в Саранске на площади почти 1,8 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения пожара, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:21
2024-01-18T12:21
2024-01-18T12:26
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мебельный цех в четверг загорелся в Саранске на площади почти 1,8 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Пролетарская произошло возгорание в мебельном цехе. Площадь пожара составляет 1750 квадратных метров", рассказал собеседник агентства.По его словам, существует угроза распространения огня. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания.Борьбу с огнем ведут более 60 человек при 15 единицах техники.
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происшествия, саранск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саранск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе
МЧС: В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе на площади почти 1800 кв метров