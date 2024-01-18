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В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе

В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 18.01.2024

В Саранске вспыхнул пожар в мебельном цехе

Мебельный цех в четверг загорелся в Саранске на площади почти 1,8 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения пожара, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:21

2024-01-18T12:21

2024-01-18T12:26

происшествия

саранск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мебельный цех в четверг загорелся в Саранске на площади почти 1,8 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения пожара, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На улице Пролетарская произошло возгорание в мебельном цехе. Площадь пожара составляет 1750 квадратных метров", рассказал собеседник агентства.По его словам, существует угроза распространения огня. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания.Борьбу с огнем ведут более 60 человек при 15 единицах техники.

https://realty.ria.ru/20240118/novosibirsk-1922038104.html

саранск

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саранск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)