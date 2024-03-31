https://ria.ru/20240331/pozhar-1936927338.html

В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе

В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе - РИА Новости, 31.03.2024

В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе

Спасатели потушили пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда на 1 тысяче квадратных метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:20

2024-03-31T11:20

2024-03-31T11:35

происшествия

коммерческая недвижимость

зеленоград

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда на 1 тысяче квадратных метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В воскресенье утром в МЧС России сообщили, что рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда. "В настоящий момент пожар потушен, его площадь составила около 1 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

зеленоград

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, зеленоград, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)