https://ria.ru/20240331/pozhar-1936927338.html
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе - РИА Новости, 31.03.2024
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе
Спасатели потушили пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда на 1 тысяче квадратных метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:20
2024-03-31T11:20
2024-03-31T11:35
происшествия
коммерческая недвижимость
зеленоград
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда на 1 тысяче квадратных метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В воскресенье утром в МЧС России сообщили, что рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда. "В настоящий момент пожар потушен, его площадь составила около 1 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, зеленоград, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Зеленоград, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе
Пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда потушили