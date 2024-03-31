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В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе - РИА Новости, 31.03.2024
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11:20 31.03.2024 (обновлено: 11:35 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936927338.html
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе - РИА Новости, 31.03.2024
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе
Спасатели потушили пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда на 1 тысяче квадратных метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:20
2024-03-31T11:35
происшествия
коммерческая недвижимость
зеленоград
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда на 1 тысяче квадратных метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В воскресенье утром в МЧС России сообщили, что рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда. "В настоящий момент пожар потушен, его площадь составила около 1 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
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зеленоград
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происшествия, коммерческая недвижимость, зеленоград, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Зеленоград, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар в рыбном цехе

Пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда потушили

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПоследствия пожара в рыбном цеху в городском округе Химки
Последствия пожара в рыбном цеху в городском округе Химки - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Последствия пожара в рыбном цеху в городском округе Химки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в рыбном цехе в деревне Брехово недалеко от Зеленограда на 1 тысяче квадратных метров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
В воскресенье утром в МЧС России сообщили, что рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда.
"В настоящий момент пожар потушен, его площадь составила около 1 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЗеленоградМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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