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Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне потушили
Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне потушили - РИА Новости, 25.10.2024
Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне потушили
Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне Лапсары полностью потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T20:19
2024-10-25T20:19
2024-10-25T20:27
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне Лапсары полностью потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что возгорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15. Тушение осложняла высокая пожарная загрузка. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели. Пожар был локализован на общей площади 2 тысячи квадратных метров."МЧС России: пожар в Чувашии полностью потушен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чувашская Республика (Чувашия)
Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне потушили
МЧС: пожар на мебельном производстве в чувашской деревне Лапсары потушили