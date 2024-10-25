https://ria.ru/20241025/mchs-1980179960.html

Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне потушили

Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне потушили - РИА Новости, 25.10.2024

Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне потушили

Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне Лапсары полностью потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T20:19

2024-10-25T20:19

2024-10-25T20:27

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980134713_39:0:2501:1385_1920x0_80_0_0_ac991dd2f26dc3d74053ef5c921f2409.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пожар на мебельном производстве в чувашской деревне Лапсары полностью потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что возгорание произошло в строящемся здании в деревне Лапсары по улице Совхозная, дом 15. Тушение осложняла высокая пожарная загрузка. Огонь перешел на двухэтажное здание по производству мебели. Пожар был локализован на общей площади 2 тысячи квадратных метров."МЧС России: пожар в Чувашии полностью потушен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/chuvashija-1968063501.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия)